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Uso do FGTS para pagar dívidas no Desenrola já está valendo

A nova modalidade permitirá o uso de até 20% do saldo do fundo ou até R$ 1 mil, prevalecendo o maior valor

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 08:38

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

25 mai 2026 às 08:38
Os trabalhadores poderão consultar, a partir desta segunda-feira (25), o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) disponível para renegociação de dívidas no Novo Desenrola Brasil, informou o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
A nova modalidade permitirá o uso de até 20% do saldo do fundo ou até R$ 1 mil, prevalecendo o maior valor, para amortização ou quitação de débitos em atraso. A expectativa do governo é movimentar até R$ 8,2 bilhões em recursos do FGTS por meio do programa.
Segundo o governo federal, a adesão será feita diretamente pelas instituições financeiras após autorização do trabalhador no aplicativo do FGTS. Depois da renegociação da dívida, a Caixa Econômica Federal fará a transferência dos valores diretamente aos bancos responsáveis pelos contratos. O prazo estimado para formalização das operações é de até 30 dias após a consulta do saldo disponível.
FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
Dinheiro será retirado nas operações financeiras com os bancos Carlos Alberto Silva
A liberação de parte do saldo do FGTS para abater dívidas atrasou, pois a Caixa estava adaptando os sistemas. O banco também estava definindo os procedimentos operacionais para que as instituições financeiras comecem a oferecer a modalidade na renegociação de débitos.
Além da liberação do FGTS para o Novo Desenrola, o governo informou que mais de 10,5 milhões de trabalhadores receberão, em 26 de maio, valores residuais do saque-aniversário do fundo, liberados em várias rodadas desde o fim do ano passado  
O desbloqueio adicional estimado é de R$ 8,4 bilhões e beneficiará trabalhadores demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025. Os depósitos serão feitos automaticamente nas contas cadastradas no aplicativo do FGTS.
Como vai funcionar
  • O trabalhador poderá usar até 20% do saldo do FGTS ou até R$ 1 mil, prevalecendo o maior valor
  • Será necessário autorizar, pelo aplicativo do FGTS, o acesso das instituições financeiras aos valores disponíveis
  • O uso do FGTS ocorrerá somente após a renegociação da dívida dentro do programa
  • Não será necessário comparecer às agências da Caixa para concluir a operação
  • Poderão ser usados recursos de contas ativas e inativas do FGTS, com prioridade para contas inativas.
Quem pode aderir
  • Trabalhadores com renda mensal de até R$ 8.105;
  • Dívidas elegíveis incluem cartão de crédito, cheque especial e Crédito Direto ao Consumidor (CDC)
  • O uso do FGTS suspenderá temporariamente novos saques anuais e antecipações do saque-aniversário até a recomposição do saldo
Saque residual do FGTS
  • O crédito residual será pago em 26 de maio
  • Cerca de 10,5 milhões de trabalhadores serão beneficiados
  • A medida atende trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário e foram demitidos entre 2020 e 2025
  • Permanecerão bloqueados apenas valores vinculados a contratos de antecipação ainda ativos

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