INSS começa a pagar 2ª parcela do 13º; veja calendário

SÃO PAULO - Aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começam a receber a segunda parcela do 13º nesta segunda-feira (25) junto com a renda mensal. O valor é depositado na conta do beneficiário conforme o número final do benefício da Previdência Social, sem considerar o dígito verificador.

O calendário de depósitos segue esse número. Recebe primeiro quem tem aposentadoria ou pensão no valor do salário mínimo. Benefícios maiores vêm depois. A primeira parcela foi paga em abril. O montante deve beneficiar 35,2 milhões de segurados e injetar R$ 78,268 bilhões na economia.

Veja o calendário de pagamento do 13º do INSS em 2026

Para benefícios iguais ao salário mínimo, primeira e segunda parcelas

Final do benefício - Segunda parcela

1 - 25 de maio

25 de maio 2 - 26 de maio

26 de maio 3 - 27 de maio

27 de maio 4 - 28 de maio

28 de maio 5 - 29 de maio

29 de maio 6 - 1º de junho

1º de junho 7 - 2 de junho

2 de junho 8 - 3 de junho

3 de junho 9 - 5 de junho

5 de junho 0 - 8 de junho

Para benefícios acima do salário mínimo, primeira e segunda parcelas

Final do benefício - Segunda parcela

1 e 6 - 1º de junho

1º de junho 2 e 7 - 2 de junho

2 de junho 3 e 8 - 3 de junho

3 de junho 4 e 9 - 5 de junho

5 de junho 5 e 0 - 8 de junho

Sede do INSS: pagamento do 13º foi antecipado. Divulgação

Os valores foram antecipados pelo governo Lula para abril e maio conforme vem ocorrendo desde 2020, durante a pandemia de Covid-19.

Têm direito ao 13º todos que recebem aposentadoria, pensão e auxílios. A gratificação natalina não é paga nos casos de segurados beneficiados com BPC (Benefício de Prestação Continuada) e Renda Mensal Vitalícia.

Os pagamentos começam em 25 de maio e terminam em 8 de junho.

COMO FAZER A CONSULTA AO 13º DO INSS?

A consulta ao valor do benefício já está liberada no sistema do INSS. Ela é feita no aplicativo ou site Meu INSS. As informações estão no extrato do benefício previdenciário.

1 - Acesse o aplicativo ou site Meu INSS

2 - Faça login com sua conta do portal Gov.br, informando CPF e senha

3 - Clique na opção "Extrato de Pagamento"

4 - Selecione o mês de referência correspondente ao pagamento do 13º; neste caso, é abril

5 - O valor da gratificação (13º) aparecerá como uma parcela adicional

6 - Também é possível ver o valor do benefício mensal

7 - Em maio, quando houver desconto do IR para quem é obrigado a pagar, esse valor também estará disponível

Diferente do que ocorre na primeira parcela, cujo valor é exatamente a metade do benefício, a segunda tem desconto do Imposto de Renda. Neste ano, segurados que recebem até R$ 5.000 estão isentos do IR. Além disso, quem tem a partir de 65 anos tem direito a uma isenção extra do IR a partir do mês em que faz aniversário.

Quem se aposentou em janeiro deste ano ou já estava aposentado em anos anteriores recebeu, na primeira parcela, exatamente a metade do valor do benefício. Para quem se aposentou após fevereiro, o pagamento é proporcional aos meses de benefício. Neste caso, na segunda parcela, há ainda o desconto do IR, se houver o pagamento.

Segurados que recebem auxílio-doença também têm um cálculo proporcional do 13º, que leva em conta o número de meses em que a renda previdenciária será paga, já que se trata de um benefício temporário. Já quem se aposenta após o pagamento da primeira e da segunda parcela, recebe os valores proporcionais na competência de novembro.

ANTECIPAÇÃO DOS VALORES OCORRE DESDE GOVERNOS ANTERIORES

A antecipação dos valores do 13º foi anunciada pelo governo Lula em março. Ela ocorre desde o início da pandemia de Covid-19, em 2020, mas nem sempre foi assim. Os aposentados recebiam a gratificação no final do ano, como os demais trabalhadores.

No primeiro governo do presidente Lula, centrais sindicais e sindicatos de aposentados passaram a reivindicar a antecipação de ao menos uma parcela, que passou a ser feita todo ano no primeiro semestre, mas apenas após edição de decreto. A outra era paga no final do ano, na competência de novembro.

Houve atraso apenas em um momento, no segundo governo Dilma, quando a crise econômica estava instalada. Com a reforma da Previdência de 2019, a antecipação de ao menos uma parcela da gratificação virou lei e deveria ocorrer em junho, mas, com a pandemia, o governo Bolsonaro passou a pagar os valores em abril e maio.