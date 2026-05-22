O FGTS cada vez mais distante da sua finalidade

O segundo inconveniente era o caso das falências em que empresas, sem condições de pagar coisa alguma, deixavam os seus ex-empregados, mesmo os que já tinham completado dez anos de serviço, sem qualquer indenização.





Surgiu, então, o FGTS que, ao determinar o depósito mensal, pelas empresas, de 8% do salário em uma conta do trabalhador, resolveu os dois inconvenientes citados acima, já que o montante depositado equivaleria à antiga indenização com a vantagem de ser pago pelas empresas enquanto essas estavam em plena atividade.





Era uma forma criativa de substituir a antiga regra, ao estabelecer o pagamento antecipado da indenização, acabando também com a anacrônica regra da estabilidade que, ao invés de proteger o trabalhador, acabava se tornando um risco real de demissão para ele quando estivesse nas vésperas de completar os dez anos de trabalho na mesma empresa.





O fundo foi também criado para uma outra causa nobre: financiar um grande programa de habitação popular para famílias de baixa renda. A soma dos valores depositados nas contas dos trabalhadores passou a ser aplicada no financiamento do Plano Nacional de Habitação.





E, por coerência, o montante da conta vinculada poderia ser utilizado pelo trabalhador no caso de ele resolver adquirir a sua casa própria. O fundo passaria a ser, como de fato ocorreu, um grande vetor de crescimento de trabalho, emprego e renda. E também de segurança jurídica no emprego, já que o empregado que estivesse prestes a completar dez anos de serviço não correria mais o risco de ser demitido por causa da proximidade de obtenção da estabilidade.





Mas, como acontece com muitas coisas nesse nosso amado Brasil, o bom propósito inicial de muitos projetos acaba sendo desvirtuado ao longo do tempo. O FGTS não fugiu a esse triste enredo.





Primeiro, os governos decidiram que os recursos do FGTS poderiam também ser utilizados no financiamento de obras de infraestrutura de nossas cidades. E o dinheiro passou também a ser emprestado a estados e municípios que, como se sabe, quase sempre não são bons pagadores. Os recursos disponíveis para o financiamento à produção de habitações passaram a ser mais escassos.





Depois, foram autorizados novos saques, sempre com uma bela e bem formulada justificativa: foram os casos de ocorrência de doenças graves e ajudas emergenciais como nas catástrofes climáticas. Veio, em seguida, o populismo dos nossos governantes que inventaram um tal de saque-aniversário, para que os trabalhadores pudessem utilizar o dinheiro do FGTS para gastar onde quisessem.