Todas Elas debate protagonismo feminino em evento na Rede Gazeta; veja fotos

"Não podemos romantizar o heroísmo da mulher em se dividir em jornada de mãe, mulher e profissional. Vamos lutar para não caber", disse Aline Midlej, jornalista e apresentadora do Jornal das 22h, da GloboNews, convidada especial do projeto Todas Elas sobre Protagonismo Feminino.



O evento lotou o auditório da Rede Gazeta, em Vitória, para discutir a presença, a influência e os desafios das mulheres em diferentes espaços de liderança, na tarde desta quinta-feira (21).





A conversa, mediada por Elaine Silva, gerente executiva de Produto Digital de A Gazeta, contou ainda com Cris Ribeiro, presidente e sócia da marca Caderno Inteligente; e Alline Zanoni, gerente de Relações Institucionais do Sebrae/ES. A apresentação foi conduzida pela apresentadora da TV Gazeta, Rafaela Marquezini.





A proposta do encontro foi ampliar o debate sobre o papel das mulheres na construção de novas narrativas, na liderança de negócios, na tomada de decisões e na ocupação de espaços estratégicos na sociedade. A edição também valoriza trajetórias que inspiram outras mulheres e evidenciar os caminhos possíveis para fortalecer redes de apoio, visibilidade e reconhecimento.



Durante o encontro, a gerente do Estúdio Gazeta, a jornalista Mariana Perini, e a jornalista e colunista social da Rede Gazeta, Renata Rasseli, foram recebidas como embaixadoras do projeto.