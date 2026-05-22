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Renata Rasseli

Todas Elas debate protagonismo feminino em evento na Rede Gazeta; veja fotos

O evento tratou dos desafios das mulheres em diferentes espaços de liderança, nesta quinta-feira (21)

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 03:42

Publicado em 

22 mai 2026 às 03:42
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Todas Elas abre
Mariana Perini, Cris Ribeiro, Alline Zanoni, o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, Elaine Silva, Aline Midlej e Renata Rasseli: no Todas Elas sobre Protagonismo Feminino, na Rede Gazeta. 
 Mônica Zorzanelli

"Não podemos romantizar o heroísmo da mulher em se dividir em jornada de mãe, mulher e profissional. Vamos lutar para não caber", disse Aline Midlej, jornalista e apresentadora do Jornal das 22h, da GloboNews, convidada especial do projeto Todas Elas sobre Protagonismo Feminino.

O evento lotou o  auditório da Rede Gazeta, em Vitória, para discutir a presença, a influência e os desafios das mulheres em diferentes espaços de liderança, na tarde desta quinta-feira (21). 


A conversa,  mediada por Elaine Silva, gerente executiva de Produto Digital de A Gazeta, contou ainda com Cris Ribeiro, presidente e sócia da marca Caderno Inteligente; e Alline Zanoni, gerente de Relações Institucionais do Sebrae/ES. A apresentação foi conduzida pela apresentadora da TV Gazeta,  Rafaela Marquezini. 


A proposta do encontro foi ampliar o debate sobre o papel das mulheres na construção de novas narrativas, na liderança de negócios, na tomada de decisões e na ocupação de espaços estratégicos na sociedade. A edição também valoriza trajetórias que inspiram outras mulheres e evidenciar os caminhos possíveis para fortalecer redes de apoio, visibilidade e reconhecimento. 

Durante o encontro, a gerente do Estúdio Gazeta, a jornalista Mariana Perini, e a jornalista e colunista social da Rede Gazeta, Renata Rasseli, foram recebidas como embaixadoras do projeto. 

Aurê Aguiar, Antônio Lindenberg e Alessandra Peres
Aurê Aguiar, Antônio Lindenberg e Alessandra Peres Mônica Zorzanelli

Vamos lutar para não caber. É mais fácil encaixar nas caixinhas. A mulher vive pressão social para ser adequada. Não há ninguém igual a  cada uma que está aqui. Cada uma de vocês é protagonista de sua própria história

Aline Midlej Jornalista e apresentadora da GloboNews

Alline Zanoni, Carol Veiga, Renata Rasseli e Marianne Assbu
Alline Zanoni, Carol Veiga, Renata Rasseli e Marianne Assbu Mônica Zorzanelli
Denise Gazzinelli, Évany Gazzinelli, Solange Lube, Renata Rasseli e Maria Clara Mendonça Perim
Denise Gazzinelli, Évany Gazzinelli, Solange Lube, Renata Rasseli e Maria Clara Mendonça Perim Arthur Louzada

O futuro é do empreendedorismo feminino. Para isso, o Sebrae/ES tem o projeto Sebrae Delas, para encorajar empresárias

Alline Zanoni gerente de Relações Institucionais do Sebrae/ES

Marcello Moraes, Leila Marchesi, Maria Clara Mendonça Perim, Renata Rasseli, Carol Lima, Fabiana Malheiros e Giliard Ferreira
Marcello Moraes, Leila Marchesi, Maria Clara Mendonça Perim, Renata Rasseli, Carol Lima, Fabiana Malheiros e Giliard Ferreira Mônica Zorzanelli

Falar de protagonismo feminino é falar como uma mulher pode construir a sua história e construir essa história livremente

Fabiana Malheiros Secretária de Estado das Mulheres

Sobre o Todas Elas

Criado em 2020, o projeto Todas Elas, de A Gazeta, aborda temas que atravessam a experiência feminina. A proposta é romper com uma cobertura restrita a casos de violência e abrir espaço para histórias de protagonismo, conquistas e desafios das mulheres capixabas.

Em 2025, o projeto contou com três edições, abordando Maturidade, Desafios da Maternidade e Negócios liderados por mulheres. Em 2026, a iniciativa segue fortalecendo debates sobre direitos, representatividade e participação feminina em diferentes espaços da sociedade. 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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