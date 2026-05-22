Todas Elas debate protagonismo feminino em evento na Rede Gazeta; veja fotos

"Não podemos romantizar o heroísmo da mulher em se dividir em jornada de mãe, mulher e profissional. Vamos lutar para não caber", disse Aline Midlej, jornalista e apresentadora do Jornal das 22h, da GloboNews, convidada especial do projeto Todas Elas sobre Protagonismo Feminino.
O evento lotou o auditório da Rede Gazeta, em Vitória, para discutir a presença, a influência e os desafios das mulheres em diferentes espaços de liderança, na tarde desta quinta-feira (21).
A conversa, mediada por Elaine Silva, gerente executiva de Produto Digital de A Gazeta, contou ainda com Cris Ribeiro, presidente e sócia da marca Caderno Inteligente; e Alline Zanoni, gerente de Relações Institucionais do Sebrae/ES. A apresentação foi conduzida pela apresentadora da TV Gazeta, Rafaela Marquezini.
A proposta do encontro foi ampliar o debate sobre o papel das mulheres na construção de
novas narrativas, na liderança de negócios, na tomada de decisões e na ocupação de
espaços estratégicos na sociedade. A edição também valoriza trajetórias que
inspiram outras mulheres e evidenciar os caminhos possíveis para fortalecer redes de
apoio, visibilidade e reconhecimento.
Durante o encontro, a gerente do Estúdio Gazeta, a jornalista Mariana Perini, e a jornalista e colunista social da Rede Gazeta, Renata Rasseli, foram recebidas como embaixadoras do projeto.
Vamos lutar para não caber. É mais fácil encaixar nas caixinhas. A mulher vive pressão social para ser adequada. Não há ninguém igual a cada uma que está aqui. Cada uma de vocês é protagonista de sua própria história
Aline Midlej Jornalista e apresentadora da GloboNews
O futuro é do empreendedorismo feminino. Para isso, o Sebrae/ES tem o projeto Sebrae Delas, para encorajar empresárias
Alline Zanoni gerente de Relações Institucionais do Sebrae/ES
Falar de protagonismo feminino é falar como uma mulher pode construir a sua história e construir essa história livremente
Fabiana Malheiros Secretária de Estado das Mulheres
Sobre o Todas Elas
Criado em 2020, o projeto Todas Elas, de A Gazeta, aborda temas que atravessam a experiência feminina. A proposta é romper com uma cobertura restrita a casos de violência e abrir espaço para histórias de protagonismo, conquistas e desafios das mulheres capixabas.
Em 2025, o projeto contou com três edições, abordando Maturidade, Desafios da Maternidade e Negócios liderados por mulheres. Em 2026, a iniciativa segue fortalecendo debates sobre direitos, representatividade e participação feminina em diferentes espaços da sociedade.
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