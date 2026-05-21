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Renata Rasseli

Painel EducarES com Renata Ceribelli lota auditório da Rede Gazeta

Evento aconteceu nesta terça-feira (19), com debate sobre transformações provocadas pela inteligência artificial, o aumento da longevidade e os impactos no mercado de trabalho

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 03:54

Publicado em 

21 mai 2026 às 03:54
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Renata Ceribelli e Eurípedes Pedrinha
Renata Ceribelli e Eurípedes Pedrinha: no debate Longevidade, IA e o Novo Mercado de Trabalho”.  Projetos e Eventos Rede Gazeta

Bombou o evento que marca a primeira fase do EducarES 2026, nesta terça-feira (19), no Auditório da Rede Gazeta. O evento, com a presença da jornalista Renata Ceribelli, da Rede Globo, debateu o tema Longevidade, IA e o Novo Mercado de Trabalho”. 

O encontro, que lotou o auditório e o Centro de Eventos da Rede, reuniu especialistas e lideranças para discutir as novas competências exigidas pela era digital, as mudanças nas relações profissionais e o papel da educação na preparação para o futuro.


Além de Renata Ceribelli, o painel contou com Eurípedes Pedrinha, diretor técnico do Sebrae/ES; e Jales Cardoso, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti/ES). Veja as fotos!

Seminário

Bartira Almeida e Thiago Santos.
Thiago Santos, presidente do LIDE ES, recebeu convidados e filiados nesta terça (19), na Galeria Matias Brotas, em Vitória, para o Seminário Educação e Trabalho. A manhã reuniu empresários e especialistas para uma conversa sobre formação de mão de obra, educação 4.0 e o futuro do trabalho no Espírito Santo. O ponto central: encontrar e reter o profissional certo virou estratégia de negócio. Na foto: Bartira Almeida e Thiago Santos Fabricio Saiter

[Em Vila Velha]

Lideranças reunidas

Empresários e lideranças públicas têm encontro marcado no dia 27 de maio, durante o 29º Café Empresarial da Assevila, em Vila Velha. A partir das 7h30, no Shopping Praia da Costa, o evento reunirá representantes do setor produtivo e do poder público para discutir investimentos e perspectivas de crescimento regional. Entre os convidados confirmados estão Marcelo Saintive, Raphael Pereira e Patrícia Gouvêa, além do governador Ricardo Ferraço e do prefeito Arnaldinho Borgo.

Lideranças

Bruno Buback, Poliana Mantovani, Luciano Gollner e Débora Macêdo
Poliana Mantovani, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico de Linhares, prestigiou o coquetel de abertura da 5ª Imersão Be Leader, encontro realizado pelo ES em Ação. Mantovani é egressa da primeira turma do programa, que visa potencializar as iniciativas de formação de liderança no Espírito Santo. Na foto estão Bruno Buback, vice-presidente do Guarapari em Ação, Poliana Mantovani, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico de Linhares, Luciano Gollner, superintendente do ES em Ação, e Débora Macêdo, gerente de Projetos do ES em Ação.  ES em Ação/Divulgação

[Seminário}

Cultura e Inclusão

A abertura do seminário “Novos Tempos, Outros Olhares na prática socioassistencial das Apaes do ES” terá um momento especial de arte e inclusão com a apresentação do Grupo de Artes Integradas -Banda Apae de Vitória. O projeto, desenvolvido há mais de 10 anos, utiliza musicoterapia, artes visuais, expressão corporal e o congo, tradicional ritmo capixaba, como ferramentas de inclusão, autonomia e desenvolvimento de pessoas com deficiência. O seminário que acontece nesta quinta-feira (21), é uma realização da Federação das Apaes do Espírito Santo (Feapaes-ES).

Inauguração

O gerente de Marketing, Daniel Sahb, com Renata Rasseli e o diretor comercial Raphael Gonçalves
Inovando no suporte a corretores parceiros, a administradora de benefícios Mediatorie inaugurou nesta semana o seu novo Espaço Consultor na Praia da Costa, em Vila Velha. A empresa recebeu colaboradores e parceiros para a primeira visita ao novo hub do grupo com um café da tarde especial. Entre os convidados estavam representantes da Unimed Vitória, Vix Life, entre outros. Na foto: o  gerente de Marketing, Daniel Sahb, a jornalista Renata Rasseli e o diretor comercial Raphael Gonçalves.  Jéssica Coutinho

Rembrandt em Vix

Após atrair mais de 40 mil visitantes em Vitória, a exposição “Rembrandt – O Mestre da Luz e da Sombra” ganhou uma nova prorrogação no Palácio Anchieta e seguirá aberta gratuitamente ao público até o dia 7 de junho. Em cartaz desde fevereiro, a mostra reúne 69 gravuras originais de Rembrandt van Rijn.

Nova marca


A médica Fanilda Barros apresenta, no dia 27, a Angio+, novo momento da antiga Angiolab Vitória. O “Open Clinic” marca o início de um ciclo alinhado à alta tecnologia de seus centros diagnósticos, traduzindo a evolução da instituição sem perder o legado de autoridade construído ao longo de sua trajetória no mercado capixaba. 


Fish bar em casa


O Fish Bar do Empório Joaquim está prestes a ganhar as ruas – ou melhor, os aplicativos de delivery. O braço especializado em pescados frescos e preparos contemporâneos da marca se prepara para lançar oficialmente sua operação de entregas, levando para casa alguns dos pratos que viraram destaque no espaço. A novidade faz parte de um novo momento vivido pelo grupo, que entra em uma fase de reposicionamento e expansão dos seus diferentes conceitos. 

Saúde para mamães


Informação e acolhimento fazem toda a diferença durante a gestação. Pensando nisso, o programa Saúde Todo Dia, da São Bernardo Samp, promove nesta quinta-feira (21), às 17h30, uma roda de conversa on-line sobre “Vias de Parto e Sinais de Alarme”, conduzida pela enfermeira obstetra Sara Fernandes.

Em São Paulo

Eduardo Ambrósio, Thiago Setubal, Dani Guidoni, Aluisio Sarlo e André Rodrigues
Os sócios da master franquia regional RE/MAX Espírito Santo, Aluisio Sarlo, Eduardo Ambrósio, André Rodrigues e Thiago Setubal, dividem a cena com a Diretora de Sucesso da RE/MAX Brasil, Daniele Guidoni, durante a badalada "Noite das Estrelas". O grandioso jantar de gala e premiação movimentou o WTC Events Center, em São Paulo, celebrando os grandes destaques do mercado imobiliário na 15ª Convenção Nacional C7. Trinta Dezessete

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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