Painel EducarES com Renata Ceribelli lota auditório da Rede Gazeta

Rembrandt em Vix



Após atrair mais de 40 mil visitantes em Vitória, a exposição “Rembrandt – O Mestre da Luz e da Sombra” ganhou uma nova prorrogação no Palácio Anchieta e seguirá aberta gratuitamente ao público até o dia 7 de junho. Em cartaz desde fevereiro, a mostra reúne 69 gravuras originais de Rembrandt van Rijn.



Nova marca





A médica Fanilda Barros apresenta, no dia 27, a Angio+, novo momento da antiga Angiolab Vitória. O “Open Clinic” marca o início de um ciclo alinhado à alta tecnologia de seus centros diagnósticos, traduzindo a evolução da instituição sem perder o legado de autoridade construído ao longo de sua trajetória no mercado capixaba.



Fish bar em casa



O Fish Bar do Empório Joaquim está prestes a ganhar as ruas – ou melhor, os aplicativos de delivery. O braço especializado em pescados frescos e preparos contemporâneos da marca se prepara para lançar oficialmente sua operação de entregas, levando para casa alguns dos pratos que viraram destaque no espaço. A novidade faz parte de um novo momento vivido pelo grupo, que entra em uma fase de reposicionamento e expansão dos seus diferentes conceitos.



Saúde para mamães



Informação e acolhimento fazem toda a diferença durante a gestação. Pensando nisso, o programa Saúde Todo Dia, da São Bernardo Samp, promove nesta quinta-feira (21), às 17h30, uma roda de conversa on-line sobre “Vias de Parto e Sinais de Alarme”, conduzida pela enfermeira obstetra Sara Fernandes.

