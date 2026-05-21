Painel EducarES com Renata Ceribelli lota auditório da Rede Gazeta

Bombou o evento que marca a primeira fase do EducarES 2026, nesta terça-feira (19), no Auditório da Rede Gazeta. O evento, com a presença da jornalista Renata Ceribelli, da Rede Globo, debateu o tema “Longevidade, IA e o Novo Mercado de Trabalho”.
O encontro, que lotou o auditório e o Centro de Eventos da Rede, reuniu especialistas e lideranças para discutir as novas competências exigidas pela era digital, as mudanças nas relações profissionais e o papel da educação na preparação para o futuro.
Além de Renata Ceribelli, o painel contou com Eurípedes Pedrinha, diretor técnico do Sebrae/ES; e Jales Cardoso, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti/ES). Veja as fotos!
Seminário
[Em Vila Velha]
Lideranças reunidas
Empresários e lideranças públicas têm encontro marcado no dia 27 de maio, durante o 29º Café Empresarial da Assevila, em Vila Velha. A partir das 7h30, no Shopping Praia da Costa, o evento reunirá representantes do setor produtivo e do poder público para discutir investimentos e perspectivas de crescimento regional. Entre os convidados confirmados estão Marcelo Saintive, Raphael Pereira e Patrícia Gouvêa, além do governador Ricardo Ferraço e do prefeito Arnaldinho Borgo.
Lideranças
[Seminário}
Cultura e Inclusão
A abertura do seminário “Novos Tempos, Outros Olhares na prática socioassistencial das Apaes do ES” terá um momento especial de arte e inclusão com a apresentação do Grupo de Artes Integradas -Banda Apae de Vitória. O projeto, desenvolvido há mais de 10 anos, utiliza musicoterapia, artes visuais, expressão corporal e o congo, tradicional ritmo capixaba, como ferramentas de inclusão, autonomia e desenvolvimento de pessoas com deficiência. O seminário que acontece nesta quinta-feira (21), é uma realização da Federação das Apaes do Espírito Santo (Feapaes-ES).
Inauguração
Rembrandt em Vix
Após atrair mais de 40 mil visitantes em Vitória, a exposição “Rembrandt – O Mestre da Luz e da Sombra” ganhou uma nova prorrogação no Palácio Anchieta e seguirá aberta gratuitamente ao público até o dia 7 de junho. Em cartaz desde fevereiro, a mostra reúne 69 gravuras originais de Rembrandt van Rijn.
Nova marca
A médica Fanilda Barros apresenta, no dia 27, a Angio+, novo momento da antiga Angiolab Vitória. O “Open Clinic” marca o início de um ciclo alinhado à alta tecnologia de seus centros diagnósticos, traduzindo a evolução da instituição sem perder o legado de autoridade construído ao longo de sua trajetória no mercado capixaba.
Fish bar em casa
O Fish Bar do Empório Joaquim está prestes a ganhar as ruas – ou melhor, os aplicativos de delivery. O braço especializado em pescados frescos e preparos contemporâneos da marca se prepara para lançar oficialmente sua operação de entregas, levando para casa alguns dos pratos que viraram destaque no espaço. A novidade faz parte de um novo momento vivido pelo grupo, que entra em uma fase de reposicionamento e expansão dos seus diferentes conceitos.
Saúde para mamães
Informação e acolhimento fazem toda a diferença durante a gestação. Pensando nisso, o programa Saúde Todo Dia, da São Bernardo Samp, promove nesta quinta-feira (21), às 17h30, uma roda de conversa on-line sobre “Vias de Parto e Sinais de Alarme”, conduzida pela enfermeira obstetra Sara Fernandes.
Em São Paulo
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