Semana S celebra o setor de comércio, serviços e turismo capixaba em Vitória

A abertura da Semana S do Comércio, realizada pelo Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, contou com empresários de diversos ramos da economia capixaba, para celebrar o setor de comércio de bens, serviços e turismo capixaba.





Durante o encontro, exclusivo para empresários, foi entregue a Comenda Antonio Oliveira Santos, uma das mais importantes honrarias do setor produtivo capixaba, para 30 lideranças empresariais. Além disso, houve palestras com Pedro Salomão, escritor, administrador, pós-graduado em Sociologia Política e Cultural, Eduardo Giannetti, escritor e PhD em Economia, e Oliver Stuenkel, doutor em Ciência Política, professor universitário, escritor e pesquisador, em um debate sobre economia, geopolítica e os impactos das decisões internacionais nos negócios brasileiros.





A noite reservou ainda um momento especial de posse da diretoria da Fecomércio-ES. Idalberto Moro foi reconduzido por unanimidade à presidência para ao quadriênio 2026-2030. Ele e a nova diretoria da entidade foram apresentados durante o evento.