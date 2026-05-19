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Renata Rasseli

Semana S celebra o setor de comércio, serviços e turismo capixaba em Vitória

Durante o encontro, exclusivo para empresários, foi entregue a Comenda Antonio Oliveira Santos, uma das mais importantes honrarias do setor produtivo capixaba, para 30 lideranças empresariais

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 12:09

Publicado em 

19 mai 2026 às 12:09
Renata Rasseli

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Renata Rasseli

Sidemar Acosta, Flávio José Passos, Idalberto Moro, Rodrigo Júdice e Agnaldo de Assis
Sidemar Acosta, Flávio José Passos, Idalberto Moro, Rodrigo Júdice e Agnaldo de Assis Divulgação

A abertura da Semana S do Comércio, realizada pelo Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, contou com empresários de diversos ramos da economia capixaba, para celebrar o setor de comércio de bens, serviços e turismo capixaba. 


Durante o encontro, exclusivo para empresários, foi entregue a Comenda Antonio Oliveira Santos, uma das mais importantes honrarias do setor produtivo capixaba, para 30 lideranças empresariais. Além disso, houve palestras com Pedro Salomão, escritor, administrador, pós-graduado em Sociologia Política e Cultural, Eduardo Giannetti, escritor e PhD em Economia, e Oliver Stuenkel, doutor em Ciência Política, professor universitário, escritor e pesquisador, em um debate sobre economia, geopolítica e os impactos das decisões internacionais nos negócios brasileiros. 


A noite reservou ainda um momento especial de posse da diretoria da Fecomércio-ES. Idalberto Moro foi reconduzido por unanimidade à presidência para ao quadriênio 2026-2030. Ele e a nova diretoria da entidade foram apresentados durante o evento.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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