Renata Ceribelli participa de painel sobre IA e mercado de trabalho na Rede Gazeta

A repórter especial da TV Globo Renata Ceribelli é presença confirmada no Painel EducarES, que acontece nesta terça-feira (19), a partir das 14h, no Auditório da Rede Gazeta, em Vitória. As transformações provocadas pela inteligência artificial, o aumento da longevidade e os impactos no mercado de trabalho estarão no centro do debat.
Com o tema “Longevidade, IA e o Novo Mercado de Trabalho”, o encontro reunirá especialistas e lideranças para discutir as novas competências exigidas pela era digital, as mudanças nas relações profissionais e o papel da educação na preparação para o futuro.
Além de Renata Ceribelli, participam do evento: Eurípedes Pedrinha, diretor técnico do Sebrae/ES; e Jales Cardoso, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti/ES).
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste link.
Concerto
[Crédito]
Destaque nacional em financiamento imobiliário
A Gava Crédito Imobiliário, com mais de 15 anos de atuação no setor, recebeu pelo segundo ano consecutivo reconhecimento nacional pela qualidade na formalização de contratos e atuação no mercado de crédito imobiliário. A premiação aconteceu durante evento nacional do setor realizado em São Paulo, reunindo representantes do mercado financeiro e parceiros do segmento. Segundo Ricardo Gava, diretor da Gava Crédito Imobiliário e da Ademi Secovi ES, o resultado reflete um trabalho construído com foco em organização, tecnologia, segurança operacional e relacionamento de longo prazo com clientes, parceiros e instituições financeiras.
Na Enseada do Suá
[Track&Field Run Series]
A corrida de rua mais bonita da cidade
O maior circuito de corrida de rua da América Latina já é neste domingo (17), em Vitória! A Track&Field Run Series, da etapa Shopping Vitória, vai receber mais de 1.200 corredores preenchendo as vias da Capital, reunindo iniciantes, veteranos e famílias. O evento é um dos mais esperados do calendário anual de eventos esportivos da Track&Field Vitória. “É a corrida mais bonita de Vitória", afirma Renata França, proprietária da Track&Field Vitória. Além do kit exclusivo da marca no momento da inscrição, participantes podem esperar medalha colecionável, ativações de grandes marcas, e os som vibrante da banda Picnic Dogs.
Em Nova York
Talk
Com o tema “IA aplicada a negócios: produtividade, letramento digital e ferramentas de gestão de pessoas”, a LeCard promove a 2ª edição do LeCard Talks, na quarta-feira (20), das 8h às 11h, na Casa Lounge, na Praia do Canto. Mediado por Roberta Kato e com palestras de Henrique Mauri, Frederico Comério e Leonardo Guimarães, será abordado o uso prático da inteligência artificial no ambiente corporativo.
Almoço
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