Renata Ceribelli participa de painel sobre IA e mercado de trabalho na Rede Gazeta

A repórter especial da TV Globo Renata Ceribelli é presença confirmada no Painel EducarES, que acontece nesta terça-feira (19), a partir das 14h, no Auditório da Rede Gazeta, em Vitória. As transformações provocadas pela inteligência artificial, o aumento da longevidade e os impactos no mercado de trabalho estarão no centro do debat.

Com o tema “Longevidade, IA e o Novo Mercado de Trabalho”, o encontro reunirá especialistas e lideranças para discutir as novas competências exigidas pela era digital, as mudanças nas relações profissionais e o papel da educação na preparação para o futuro.





Além de Renata Ceribelli, participam do evento: Eurípedes Pedrinha, diretor técnico do Sebrae/ES; e Jales Cardoso, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti/ES).





As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste link.