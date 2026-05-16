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Coluna Renata Rasseli

Renata Ceribelli participa de painel sobre IA e mercado de trabalho na Rede Gazeta

A jornalista é presença confirmada no EducarES 2026, que acontece nesta terça-feira (19), na sede da empresa, em Vitória

Publicado em 16 de Maio de 2026 às 03:06

Publicado em 

16 mai 2026 às 03:06
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

a repórter Renata Ceribelli, da TV Globo
A jornalista Renata Ceribelli, da TV Globo, vem a Vitória na próxima terça-feira (19) para o painel EducarES.  TV Globo/Divulgação

A repórter especial da TV Globo Renata Ceribelli é presença confirmada no Painel EducarES, que acontece nesta terça-feira (19), a partir das 14h, no Auditório da Rede Gazeta, em Vitória. As transformações provocadas pela inteligência artificial, o aumento da longevidade e os impactos no mercado de trabalho estarão no centro do debat. 

 

Com o tema “Longevidade, IA e o Novo Mercado de Trabalho”, o encontro reunirá especialistas e lideranças para discutir as novas competências exigidas pela era digital, as mudanças nas relações profissionais e o papel da educação na preparação para o futuro. 


Além de Renata Ceribelli, participam do evento: Eurípedes Pedrinha, diretor técnico do Sebrae/ES; e Jales Cardoso, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti/ES).


As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste link.

Concerto 

o médico Wagner Gumz, a maestra Alice Nascimento, a secretária de Turismo Wanessa Bruno, a gerente do Instituto Unimed (IUV) Vitória Milene Melo, a médica Rochelle Pagani e o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fabiano Pimentel.
Circuito Cultural Unimed Vitória promove concerto especial de Dia das Mães na Praça da Cidade na Serra. Da esquerda para a direita: o médico Wagner Gumz, a maestra Alice Nascimento, a secretária de Turismo Wanessa Bruno, a gerente do Instituto Unimed (IUV) Vitória Milene Melo, a médica Rochelle Pagani e o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fabiano Pimentel. @vikkd

[Crédito]

Destaque nacional em financiamento imobiliário

A Gava Crédito Imobiliário, com mais de 15 anos de atuação no setor, recebeu pelo segundo ano consecutivo reconhecimento nacional pela qualidade na formalização de contratos e atuação no mercado de crédito imobiliário. A premiação aconteceu durante evento nacional do setor realizado em São Paulo, reunindo representantes do mercado financeiro e parceiros do segmento. Segundo Ricardo Gava, diretor da Gava Crédito Imobiliário e da Ademi Secovi ES, o resultado reflete um trabalho construído com foco em organização, tecnologia, segurança operacional e relacionamento de longo prazo com clientes, parceiros e instituições financeiras.

Na Enseada do Suá

Legenda: Os empresários e advogados Kleber Medici e Mirella Auer
O novo Studio BioTech, que abre suas portas ao público no dia 18 de maio, traz para a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes um projeto que une sofisticação arquitetônica à funcionalidade tecnológica. Com um investimento de R$ 5 milhões, o espaço foi planejado para oferecer uma jornada sensorial completa: desde a iluminação estratégica que favorece o foco, até o layout que garante privacidade com um número limitado de alunos por hora. O empreendimento utiliza o design para materializar o conceito de "Active Wellness", transformando o ambiente de treino em um hub de bem-estar de luxo. Na foto: os empresários e advogados Kleber Medici e Mirella Auer. Divulgação

[Track&Field Run Series]

 A corrida de rua mais bonita da cidade

O maior circuito de corrida de rua da América Latina já é neste domingo (17), em Vitória! A Track&Field Run Series, da etapa Shopping Vitória, vai receber mais de 1.200 corredores preenchendo as vias da Capital, reunindo iniciantes, veteranos e famílias. O evento é um dos mais esperados do calendário anual de eventos esportivos da Track&Field Vitória. “É a corrida mais bonita de Vitória", afirma Renata França, proprietária da Track&Field Vitória. Além do kit exclusivo da marca no momento da inscrição, participantes podem esperar medalha colecionável, ativações de grandes marcas, e os som vibrante da banda Picnic Dogs. 

Em Nova York

Diego Barreto, Tatiana Alonso, Bartira Almeida e Henning Sandtfoss
O Instituto Ponte marcou presença, nesta semana, no Brazilian Regional Markets – Edição New York, realizado no Harvard Club of New York City pela ApexBrasil, parceira da instituição desde 2024. Representando a ONG capixaba, a fundadora e presidente Bartira Almeida participou do painel “Capital com propósito”, ao lado de Diego Barreto, CEO do iFood, e Tatiana Alonso, CEO da Gerando Falcões Internacional, em uma conversa sobre impacto social, empreendedorismo e educação. Durante o encontro, Bartira apresentou a trajetória do Instituto Ponte e o modelo da organização, que conecta alunos talentosos da rede pública a escolas particulares de excelência, além de oferecer cursos de inglês, acompanhamento acadêmico e apoio socioemocional. Na foto: Diego Barreto, Tatiana Alonso, Bartira Almeida e Henning Sandtfoss. Divulgação

Talk

Com o tema “IA aplicada a negócios: produtividade, letramento digital e ferramentas de gestão de pessoas”, a LeCard promove a 2ª edição do LeCard Talks, na quarta-feira (20), das 8h às 11h, na Casa Lounge, na Praia do Canto. Mediado por Roberta Kato e com palestras de Henrique Mauri, Frederico Comério e Leonardo Guimarães, será abordado o uso prático da inteligência artificial no ambiente corporativo. 

Almoço

Tamara Raizer, Thaise Arpini, e Thais Fiorete
Tamara Raizer, Thaise Arpini, e Thais Fiorete: em almoço décor na Ilha. Cloves Louzada

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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