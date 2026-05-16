Será que as eleições vão impulsionar um novo pacto de poder?

Resta cada vez mais claro que o processo político eleitoral de 2026 precisa construir e resultar em caminhos para um novo pacto de poder no Brasil. A entropia bate outra vez à porta do país.

Os conflitos das elites se acirraram nas novas trombadas entre os Três Poderes. Perderam a presença moderadora de um Poder Moderador. O Supremo Tribunal Federal (STF) perdeu a sua capacidade de atuar como Poder Moderador.





O sistema político brasileiro não consegue evoluir sem Poder Moderador. É histórico. É cultural. Estamos sem ele e assistindo ao aumento da fragilidade do centro de poder. Resultando em fratura entre o governo e a sociedade. Um processo entrópico de causação circular.





Já houve um tempo, na época do presidencialismo de coalizão, que as elites políticas cometeram o equívoco da tentativa de formação de grandes alianças do tipo “todos com todos”. Não funcionou. A democracia produz contradições, por definição.





Agora, o país ensaia uma espécie de guerra de todos contra todos. Também não vai funcionar. O “caso Flávio Bolsonaro” estimula essa tendência. Os estilhaços do escândalo do Banco Master se espalham pelo espectro político. Nesta toada, o ambiente de tensão e conflito vai piorar quando começar a campanha para valer, em 16 de agosto.