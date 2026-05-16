Devedor contumaz: nova lei promete transformar a relação entre Fisco e contribuintes

A Lei Complementar nº 225, sancionada em 8 de janeiro de 2026, inaugura uma novidade na administração tributária brasileira. Conhecida como Código de Defesa do Contribuinte, a norma estabelece direitos, garantias e deveres aplicáveis em âmbito nacional, ao mesmo tempo em que endurece o combate à inadimplência reiterada.





O objetivo é equilibrar a proteção do bom contribuinte com medidas mais rigorosas contra aqueles que utilizam o não pagamento de tributos como estratégia de negócio.

O aspecto mais inovador da lei é a criação da figura do devedor contumaz, prevista no artigo 11. Trata-se do contribuinte cuja conduta fiscal se caracteriza pela inadimplência em três dimensões: substancial: quando a dívida tributária irregular é igual ou superior a R$ 15 milhões e supera 100% do patrimônio conhecido; reiterada: quando há irregularidade em quatro períodos consecutivos ou em seis períodos alternados nos últimos 12 meses; injustificada: quando não há motivo objetivo que explique o não pagamento, como crise econômica comprovada ou dificuldade financeira transitória.