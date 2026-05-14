Juliana Rambalducci comemora 50 anos com almoço intimista em Vitória

Agenda de Ivan 1





Ivan Aguilar vive um maio de fôlego absoluto. A agenda, que começa neste sábado (16) com brinde de champagne para o grupo de André Pimenta em sua pop-up nas montanhas, desce a serra no domingo (17) para Vitória. Na capital, Ivan assina o figurino autoral da E-Cosmetics e palestra na segunda (18).





Agenda de Ivan 2

O ápice, contudo, é o "sim" do filho Bernardo Aguilar com Tainá de Barbi, dia 23, na Pousada Itamaraty, de Soraya e Carlos Manato. A noiva usará dois modelos sur mesure criados pelo sogro. Detalhe artsy: o próprio noivo plantou, no Lavandário Pedra Azul, os girassóis que adornarão a cerimônia. "Um gesto que marca o amor deles para sempre em meu coração", emociona-se o estilista. Sofia Aguilar, irmã do noivo, chega da França direto para o set serrano.