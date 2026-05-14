Juliana Rambalducci comemora 50 anos com almoço intimista em Vitória

Querida de RR, Juliana Rambalducci celebrou seus 50 anos com um almoço intimista em casa para família e amigos próximos, em Vitória. A amiga Marianne Assbu organizou o encontro que contou com catering de Consuelo Cuisine e decoração de Mari Clark. A tarde foi embalada ao som de Anderson Ventura. Veja as fotos de Diego Morales.
Empresários de Vitória
[E-music]
Cultura e Gastronomia
O Brizz Cultura e Gastronomia, de Thiago Guerini e Renan Tassis, promove neste sábado (16), mais uma edição do evento Sea The Groove, que une frutos do mar, vinhos em taça e música eletrônica. O público poderá desfrutar dos sets de House e Techno dos DJs Erré e Brenda Vieira enquanto saboreia um menu exclusivo assinado pelos restaurantes da casa, os quais Los Chicos, Nolita e La Dolina.
Dia Livre de Impostos
Agenda de Ivan 1
Ivan Aguilar vive um maio de fôlego absoluto. A agenda, que começa neste sábado (16) com brinde de champagne para o grupo de André Pimenta em sua pop-up nas montanhas, desce a serra no domingo (17) para Vitória. Na capital, Ivan assina o figurino autoral da E-Cosmetics e palestra na segunda (18).
Agenda de Ivan 2
O ápice, contudo, é o "sim" do filho Bernardo Aguilar com Tainá de Barbi, dia 23, na Pousada Itamaraty, de Soraya e Carlos Manato. A noiva usará dois modelos sur mesure criados pelo sogro. Detalhe artsy: o próprio noivo plantou, no Lavandário Pedra Azul, os girassóis que adornarão a cerimônia. "Um gesto que marca o amor deles para sempre em meu coração", emociona-se o estilista. Sofia Aguilar, irmã do noivo, chega da França direto para o set serrano.
Casamento
[Saúde e beleza]
Movimento Rosa
O auditório do Cedoes recebe no dia 23 de maio o evento “Esperança e Vida Pós-Diagnóstico”, uma parceria com o projeto Maria Rosa, da fotógrafa Miriam Nery. Miriam, que já venceu o câncer de mama, convida mulheres em tratamento para uma manhã de beleza e informação ao lado do oncologista e pesquisador Mauricio Baptista. O encontro promete ser um divisor de águas, mostrando como o acolhimento e o acesso à ciência de ponta podem ressignificar a jornada pós-diagnóstico.
Na Serra