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Renata Rasseli

Juliana Rambalducci comemora 50 anos com almoço intimista em Vitória

A amiga Marianne Assbu organizou o encontro que contou com catering de Consuelo Cuisine e decor de Mari Clark

Publicado em 14 de Maio de 2026 às 03:15

Publicado em 

14 mai 2026 às 03:15
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Aniversário de Juliana Rambalducci
Juliana Rambalducci celebrou 50 anos ao lado do seu Breno Peixoto e dos filhos Pedro e Alice Diego Morales

Querida de RR, Juliana Rambalducci celebrou seus 50 anos com um almoço intimista em casa para família e amigos próximos, em Vitória. A amiga Marianne Assbu organizou o encontro que contou com catering de Consuelo Cuisine e decoração de Mari Clark. A tarde foi embalada ao som de Anderson Ventura. Veja as fotos de Diego Morales.

Empresários de Vitória

A diretoria da Assevila reunida - Fabricio Cambruzzi, Marcelo Braga, José Renato Loureiro de Almeida, Max da Mata, Bruno Pretti Chieppe, Juliana Tommasi e Gilvan Badke
Inspirada em modelos empresariais já consolidados em outras cidades do Espírito Santo, a Assevix inicia suas atividades propondo uma atuação técnica, colaborativa e apartidária. O empresário Bruno Pretti Chieppe lidera a diretoria formada ainda por Max da Mata, Fabrício Camburzzi, Marcelo Braga, Juliana Tommasi, José Renato Loureiro e Gilvan Badke. Breno Denicoli

[E-music]

Cultura e Gastronomia

O Brizz Cultura e Gastronomia, de Thiago Guerini e Renan Tassis, promove neste sábado (16), mais uma edição do evento Sea The Groove, que une frutos do mar, vinhos em taça e música eletrônica. O público poderá desfrutar dos sets de House e Techno dos DJs Erré e Brenda Vieira enquanto saboreia um menu exclusivo assinado pelos restaurantes da casa, os quais Los Chicos, Nolita e La Dolina.

Dia Livre de Impostos

Cesinha Saad, Wagner Junior Corrêa (Fecomércio) e Daiane Lavino (CDL Jovem Vitória)
Daiani Lavino, Cesinha Saade e Wagner Junior Corrêa estão cuidando dos preparativos para o DLI 2026 (Dia Livre de Impostos), no dia 28, na Praia do Canto. A iniciativa, promovida pela CDL Jovem Vitória em parceria com a Associação Comercial e Empresarial da Praia do Canto (ACPC), busca conscientizar a população sobre a alta carga tributária brasileira por meio da comercialização de produtos e serviços selecionados sem a incidência de impostos, transformando a data em um grande movimento de mobilização, informação e incentivo ao consumo consciente. Divulgação

Agenda de Ivan 1 


Ivan Aguilar vive um maio de fôlego absoluto. A agenda, que começa neste sábado (16) com brinde de champagne para o grupo de André Pimenta em sua pop-up nas montanhas, desce a serra no domingo (17) para Vitória. Na capital, Ivan assina o figurino autoral da E-Cosmetics e palestra na segunda (18). 


Agenda de Ivan 2

O ápice, contudo, é o "sim" do filho Bernardo Aguilar com Tainá de Barbi, dia 23, na Pousada Itamaraty, de Soraya e Carlos Manato. A noiva usará dois modelos sur mesure criados pelo sogro. Detalhe artsy: o próprio noivo plantou, no Lavandário Pedra Azul, os girassóis que adornarão a cerimônia. "Um gesto que marca o amor deles para sempre em meu coração", emociona-se o estilista. Sofia Aguilar, irmã do noivo, chega da França direto para o set serrano.

Casamento

Casamento de Giovana Alonso e Gustavo Bellon
Giovana Alonso e Gustavo Bellon disseram sim-sim no sábado (09), na Igreja Divino Espírito Santo, em Muniz Freire. A noiva vestiu um modelo assinado pela Paula Boulanger Conceito. Divulgação

[Saúde e beleza]

Movimento Rosa

O auditório do Cedoes recebe no dia 23 de maio o evento “Esperança e Vida Pós-Diagnóstico”, uma parceria com o projeto Maria Rosa, da fotógrafa Miriam Nery. Miriam, que já venceu o câncer de mama, convida mulheres em tratamento para uma manhã de beleza e informação ao lado do oncologista e pesquisador Mauricio Baptista. O encontro promete ser um divisor de águas, mostrando como o acolhimento e o acesso à ciência de ponta podem ressignificar a jornada pós-diagnóstico.

Na Serra

os diretores da Wellness Club, Leon Sayegh, Rachel Máximo e João Paulo Máximo
Em clima de celebração e expansão, os diretores da Wellness Club, Leon Sayegh, Rachel Máximo e João Paulo Máximo, inauguraram na última terça-feira (12) mais uma unidade da rede de academias, desta vez em Serra Sede. A novidade marca o crescimento acelerado da marca, que já soma 24 unidades no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. E as novidades não param por aí: na próxima terça-feira (19) será a vez de Vitória receber a maior unidade da rede, em Jardim Camburi, sendo a segunda no bairro mais populoso de Vitória. Luciane Ventura / L4 Comunicação

Veja Também 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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