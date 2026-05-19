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Saiba como participar

Concurso internacional de violão terá mais de R$ 10 mil em prêmios no ES

A ação faz parte da 6ª edição do Festival Internacional de Violão, que acontece entre os dias 25 e 29 de maio em Vitória e Santa Teresa
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 12:22

Concurso internacional de violão terá mais de R$ 10 mil em prêmios no ES
Concurso internacional de violão terá mais de R$ 10 mil em prêmios no ES Divulgação FIVES

Prepare o violão, afine as cordas e organize o repertório. O Espírito Santo vai se transformar na capital do violão com a 6ª edição do Festival Internacional de Violão do Espírito Santo (Fives) e o 7º Concurso de Violão Maurício de Oliveira. O evento acontece entre os dias 25 e 29 de maio, com entrada gratuita, nas cidades de Vitória e Santa Teresa.


O carro chefe do evento é o 7º Concurso Internacional de Violão Maurício de Oliveira, com mais de R$ 10 mil em prêmios. A expectativa é reunir nomes de todo o brasil para a competição, com os principais nomes e promessas do instrumento em busca do troféu Maurício de Oliveira, grande homenageado do concurso. 


As inscrições serão abertas em breve.


As atividades serão concentradas em três pofalntos de Vitória: o Palácio Anchieta (abertura do evento), o HUB ES+ (atividades formativas) e na Casa da Música Sônia Cabral (concurso e concertos), no Centro da capital. Já em Santa Teresa, o evento acontece no Museu Mello Leitão. 


As participações envolvem concertos, masterclasses, palestras e workshops gratuitos, sem necessidade de ingresso, mas com a necessidade de realizar inscrição pelo site Sympla.

Confira a programação

25/05 (segunda-feira) 

*Salão São Tiago - Palácio Anchieta

19h – Abertura solene oficial

20h15 – Concerto com Quartenáglia (SP)


26/05 (terça-feira) 

*Vitória - HUB ES+:

9h – Masterclass com Quartenáglia (SP)

11h – Masterclass com Ricardo Barceló (Uruguai)

*Santa Teresa – Museu Melo Leitão:

18h – Abertura com Duo Teixeira-Mayer (ES) e concerto com Jefrey Andrade (MG)

19h – Concerto com Diego Salvetti (Itália)


27/05 (quarta-feira)

*Casa da Música Sônia Cabral

9h – Prova eliminatória do Concurso Maurício de Oliveira

19h – Abertura com Quarteto Acordes (ES) e concerto com Gervásio Sanches (Argentina)

20h – Concerto com Flávio Apro (PR)

*HUB ES+

14h – Masterclass com Diego Salvetti (Itália)

16h – Palestra “Sérgio Vasconcellos-Corrêa”, com Jefrey Andrade (MG)


28/05 (quinta-feira)

*HUB ES+

9h – Masterclass com Mario Ulloa (Costa Rica)

11h – Palestra com Gervásio Sanches (Argentina)

14h – Workshop “Sete Cordas: Técnica e Estilo”, com Rogério Caetano (GO)

*Palácio Sônia Cabral

19h – Abertura com Fábio do Carmo (ES) e concerto com Quarteto Claude Bolling (ES)

20h – Concerto com Ricardo Barceló (Uruguai)


29/05 (sexta-feira) 

*Casa da Música Sônia Cabral

9h – Prova final do Concurso Maurício de Oliveira

*HUB ES+

16h – Exibição do documentário e mesa-redonda “Maurício de Oliveira – 100 Anos” (HUB ES+)

19h – Concerto com Rafael Soares (SP) e apresentação de Mario Ulloa (Costa Rica)

20h – Cerimônia de premiação do Concurso “Maurício de Oliviera”

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