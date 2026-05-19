Concurso internacional de violão terá mais de R$ 10 mil em prêmios no ES

Prepare o violão, afine as cordas e organize o repertório. O Espírito Santo vai se transformar na capital do violão com a 6ª edição do Festival Internacional de Violão do Espírito Santo (Fives) e o 7º Concurso de Violão Maurício de Oliveira. O evento acontece entre os dias 25 e 29 de maio, com entrada gratuita, nas cidades de Vitória e Santa Teresa.





O carro chefe do evento é o 7º Concurso Internacional de Violão Maurício de Oliveira, com mais de R$ 10 mil em prêmios. A expectativa é reunir nomes de todo o brasil para a competição, com os principais nomes e promessas do instrumento em busca do troféu Maurício de Oliveira, grande homenageado do concurso.





As inscrições serão abertas em breve.





As atividades serão concentradas em três pofalntos de Vitória: o Palácio Anchieta (abertura do evento), o HUB ES+ (atividades formativas) e na Casa da Música Sônia Cabral (concurso e concertos), no Centro da capital. Já em Santa Teresa, o evento acontece no Museu Mello Leitão.





As participações envolvem concertos, masterclasses, palestras e workshops gratuitos, sem necessidade de ingresso, mas com a necessidade de realizar inscrição pelo site Sympla.