Concurso internacional de violão terá mais de R$ 10 mil em prêmios no ES

Prepare o violão, afine as cordas e organize o repertório. O Espírito Santo vai se transformar na capital do violão com a 6ª edição do Festival Internacional de Violão do Espírito Santo (Fives) e o 7º Concurso de Violão Maurício de Oliveira. O evento acontece entre os dias 25 e 29 de maio, com entrada gratuita, nas cidades de Vitória e Santa Teresa.
O carro chefe do evento é o 7º Concurso Internacional de Violão Maurício de Oliveira, com mais de R$ 10 mil em prêmios. A expectativa é reunir nomes de todo o brasil para a competição, com os principais nomes e promessas do instrumento em busca do troféu Maurício de Oliveira, grande homenageado do concurso.
As inscrições serão abertas em breve.
As atividades serão concentradas em três pofalntos de Vitória: o Palácio Anchieta (abertura do evento), o HUB ES+ (atividades formativas) e na Casa da Música Sônia Cabral (concurso e concertos), no Centro da capital. Já em Santa Teresa, o evento acontece no Museu Mello Leitão.
As participações envolvem concertos, masterclasses, palestras e workshops gratuitos, sem necessidade de ingresso, mas com a necessidade de realizar inscrição pelo site Sympla.
Confira a programação
25/05 (segunda-feira)
*Salão São Tiago - Palácio Anchieta
19h – Abertura solene oficial
20h15 – Concerto com Quartenáglia (SP)
26/05 (terça-feira)
*Vitória - HUB ES+:
9h – Masterclass com Quartenáglia (SP)
11h – Masterclass com Ricardo Barceló (Uruguai)
*Santa Teresa – Museu Melo Leitão:
18h – Abertura com Duo Teixeira-Mayer (ES) e concerto com Jefrey Andrade (MG)
19h – Concerto com Diego Salvetti (Itália)
27/05 (quarta-feira)
*Casa da Música Sônia Cabral
9h – Prova eliminatória do Concurso Maurício de Oliveira
19h – Abertura com Quarteto Acordes (ES) e concerto com Gervásio Sanches (Argentina)
20h – Concerto com Flávio Apro (PR)
*HUB ES+
14h – Masterclass com Diego Salvetti (Itália)
16h – Palestra “Sérgio Vasconcellos-Corrêa”, com Jefrey Andrade (MG)
28/05 (quinta-feira)
*HUB ES+
9h – Masterclass com Mario Ulloa (Costa Rica)
11h – Palestra com Gervásio Sanches (Argentina)
14h – Workshop “Sete Cordas: Técnica e Estilo”, com Rogério Caetano (GO)
*Palácio Sônia Cabral
19h – Abertura com Fábio do Carmo (ES) e concerto com Quarteto Claude Bolling (ES)
20h – Concerto com Ricardo Barceló (Uruguai)
29/05 (sexta-feira)
*Casa da Música Sônia Cabral
9h – Prova final do Concurso Maurício de Oliveira
*HUB ES+
16h – Exibição do documentário e mesa-redonda “Maurício de Oliveira – 100 Anos” (HUB ES+)
19h – Concerto com Rafael Soares (SP) e apresentação de Mario Ulloa (Costa Rica)
20h – Cerimônia de premiação do Concurso “Maurício de Oliviera”