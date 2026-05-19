Cuidadora que desapareceu em Conceição de Castelo foi assassinada

A irmã de Luciene foi quem procurou a polícia para registrar o desaparecimento da familiar no dia 4 de janeiro. Segundo a familiar, a cuidadora de idosos foi vista pela última vez naquela tarde e o imóvel dela foi encontrado com a porta aberta.





Segundo o relato, Luciene esteve com o namorado durante o dia e iria para a casa de um familiar dele no interior de Conceição do Castelo. O homem foi procurado pela irmã da vítima, mas ele teria dito desconhecer o paradeiro de Luciene.





A Polícia Civil ainda não divulgou as circunstâncias do assassinato nem o nome do suspeito. Mais informações sobre o crime serão repassadas durante coletiva de imprensa marcada para 14h30. O texto da reportagem será atualizado.