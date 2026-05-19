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Crime

Cuidadora que desapareceu em Conceição de Castelo foi assassinada

A revelação da Polícia Civil foi divulgada nesta terça-feira (19), quando a corporação informou que um homem de 58 anos foi preso pelo crime de feminicídio

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 13:15

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 mai 2026 às 13:15
Luciene Galdino, de 34 anos, que estava desaparecida desde o dia 4 de janeiro
Luciene Galdino, cuidadora de idosos que morava em Conceição do Castelo | Arquivo da família

A cuidadora de idosos que estava desaparecida desde janeiro deste ano em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, foi assassinada. A revelação da Polícia Civil foi divulgada nesta terça-feira (19), quando a corporação informou que um homem de 58 anos foi preso pelo crime de feminicídio. 


A investigação policial indica que Luciene Galdino, de 34 anos, foi morta no mesmo dia em que desapareceu, quando teria ido em direção à residência do suspeito, localizada na comunidade de Monte Pio, já na cidade vizinha de Castelo.

A irmã de Luciene foi quem procurou a polícia para registrar o desaparecimento da familiar no dia 4 de janeiro. Segundo a familiar, a cuidadora de idosos foi vista pela última vez naquela tarde e o imóvel dela foi encontrado com a porta aberta. 


Segundo o relato, Luciene esteve com o namorado durante o dia e iria para a casa de um familiar dele no interior de Conceição do Castelo. O homem foi procurado pela irmã da vítima, mas ele teria dito desconhecer o paradeiro de Luciene. 


A Polícia Civil ainda não divulgou as circunstâncias do assassinato nem o nome do suspeito. Mais informações sobre o crime serão repassadas durante coletiva de imprensa marcada para 14h30. O texto da reportagem será atualizado. 

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