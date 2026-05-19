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Atual campeão da Liga das Nações

Cristiano Ronaldo lidera seleção de Portugal em sexta Copa do Mundo

Convocação tem 27 nomes, um deles em memória à Diogo Jota

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 14:17

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

19 mai 2026 às 14:17
Cristiano Ronaldo competirá sua sexta Copa do Mundo
Cristiano Ronaldo competirá sua sexta Copa do Mundo Reuters/Folhapress

Cristiano Ronaldo embarcará para uma sexta Copa do Mundo aos 41 anos, depois que o técnico de Portugal, Roberto Martínez, convocou na terça-feira (19) uma seleção de 27 jogadores para o torneio, com "um a mais" simbólico em memória do falecido Diogo Jota.


Falando na Cidade do Futebol diante de um auditório lotado, Martínez confirmou que o quarto goleiro Ricardo Velho, do Genclerbirligi Ancara, viajará com a seleção, mas só poderá ser adicionado à lista oficial de 26 jogadores em caso de lesão de um dos três goleiros inscritos.


Portugal, atual campeão da Liga das Nações, abre sua campanha no Grupo K do torneio nos Estados Unidos, México e Canadá contra a República Democrática do Congo em 17 de junho em Houston. Em seguida, enfrentará o Uzbequistão no mesmo local, em 23 de junho, e encerrará a fase de grupos contra a Colômbia, em Miami, em 27 de junho. O torneio vai de 11 de junho a 19 de julho. 


Martínez disse que sua seleção era composta por "27 jogadores mais um", uma referência ao atacante Jota, do Liverpool, que morreu em um acidente de carro em julho do ano passado, aos 28 anos.


"Ele é nossa força, nossa alegria", declarou Martínez. "Perder o Diogo foi um momento inesquecível e muito difícil, mas no dia seguinte cabia a todos nós lutar pelo sonho do Diogo e pelo exemplo que ele sempre deu na nossa seleção. O espírito, a força e o exemplo do Diogo Jota são o +1 e serão sempre o +1."


Veja os convocados de Portugal para a Copa do Mundo:


  • Goleiros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting); Ricardo Velho (Genclerbirligi Ancara); 

  • Defensores: Diogo Dalot (Manchester United); Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe SK), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal); Ruben Dias (Manchester City); Tomás Araújo (SL Benfica);

  • Meio-campistas: Ruben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City); 

  • Atacantes: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG); Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

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