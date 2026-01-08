Família procura cuidadora de idosos desaparecida em Conceição do Castelo

Família procura por cuidadora de idosos em Conceição do Castelo Crédito: Arquivo da família

A família de uma cuidadora de idosos de 35 anos, moradora de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, busca informações que levem ao seu paradeiro. Luciene Galdino foi vista por vizinhos pela última vez no domingo (4). Segundo a irmã dela, Rosana Galdino Thomaz, na última terça-feira (6) a família foi informada por moradores da região de que a casa de Luciene estava com a porta aberta, sem ninguém no imóvel.

Rosana contou à reportagem que entrou em contato com uma amiga de Luciene e soube que a irmã esteve com o namorado no domingo à tarde e teria dito que, naquele dia, iria para a casa da mãe, localizada a 17 km da sede de Conceição do Castelo. “Minha irmã mora no bairro Boa Esperança. Eu moro em Castelo e fui até lá, e a casa dela estava aberta. O telefone dela só cai na caixa postal e não encontrei os documentos dela. Estamos preocupados”, disse.