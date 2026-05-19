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Flávio Bolsonaro visitou Vorcaro após primeira prisão do ex-banqueiro por caso Master

Informação foi confirmada pelo senador e pré-candidato à Presidência nesta terça-feira (19); filho de Jair Bolsonaro pediu dinheiro ao dono do Master para financiar filme sobre ex-presidente

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 14:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 mai 2026 às 14:14
BRASÍLIA - O pré-candidato à Presidência e senador Flávio Bolsonaro (PL) visitou o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, depois da primeira prisão do ex-banqueiro, no fim de 2025. A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles e confirmada por Flávio nesta terça-feira (19).
O encontro ocorreu na casa de Vorcaro em São Paulo depois que o ex-banqueiro foi liberado da prisão por decisão do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), que determinou restrições como o uso de tornozeleira eletrônica. Ele é investigado por fraudes bilionárias.

Em entrevista a jornalistas, Flávio afirmou que procurou Vorcaro para colocar "um ponto final nessa história" e relatou ter dito ao ex-banqueiro que, se tivesse sido avisado que a "situação era grave", ele teria procurado outro investidor para o filme "Dark Horse", sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"No final de 2025, houve aquele áudio, que todos ouviram, em que eu peço uma luz, uma palavra final sobre o que ia acontecer. Estava em um grande risco de o filme ser encerrado. Seria uma grande catástrofe. E no dia seguinte ele foi preso. Foi nesse momento que nós vimos ali que deu uma virada de chave, entedemos melhor que a situação era muito mais grave", disse.
O senador Flávio Bolsonaro (PL), acompanhado de integrantes da bancada do partido na Câmara e no Senado, faz uma declaração à imprensa
Flávio Bolsonaro se reuniu com as bancadas do PL para dar explicações sobre o caso. Pedro Ladeira/Folhapress
Na esteira do caso "Dark Horse", Flávio se reuniu com as bancadas do PL na Câmara e no Senado para dar explicações sobre o escândalo e tratar de outros posicionamentos do grupo.
Como revelou o site The Intercept Brasil, o senador pediu dinheiro ao dono do Banco Master para financiar o filme "Dark Horse", em homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Desde então, Flávio vem tentando conter os danos para a pré-campanha e enfrenta uma crise de confiança entre aliados.
Na última sexta (15), o senador disse que poderia vazar informação sobre "algum encontro" entre ele e Vorcaro.
"Pode vazar um videozinho mostrando o estúdio, que eu possa ter enviado para ele, ou algum encontro que eu possa ter tido com ele. Foi tudo para tratar exclusivamente do filme. Não vai ter surpresinha. Não virão coisas novas", declarou em entrevista à CNN Brasil.
Na ocasião, ele disse que se encontrou pessoalmente "poucas vezes" com Vorcaro, todas para tratar da produção, e que o dono do Master ainda não era investigado.
O ex-banqueiro foi preso pela Polícia Federal em 17 de novembro, em São Paulo, quando se preparava para embarcar num voo para o exterior. Segundo investigadores, ele tentava fugir do Brasil para evitar ser preso peloas fraudes no caso. A defesa do ex-banqueiro nega.
No dia seguinte, o Master foi liquidado pelo Banco Central.
Dez dias depois da primeira prisão, Vorcaro foi solto e passou a usar tornozeleira eletrônica. Em 4 de março de 2026, foi detido novamente.

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