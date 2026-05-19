Flávio Bolsonaro visitou Vorcaro após primeira prisão do ex-banqueiro por caso Master

O encontro ocorreu na casa de Vorcaro em São Paulo depois que o ex-banqueiro foi liberado da prisão por decisão do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), que determinou restrições como o uso de tornozeleira eletrônica. Ele é investigado por fraudes bilionárias.





Em entrevista a jornalistas, Flávio afirmou que procurou Vorcaro para colocar "um ponto final nessa história" e relatou ter dito ao ex-banqueiro que, se tivesse sido avisado que a "situação era grave", ele teria procurado outro investidor para o filme "Dark Horse", sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





"No final de 2025, houve aquele áudio, que todos ouviram, em que eu peço uma luz, uma palavra final sobre o que ia acontecer. Estava em um grande risco de o filme ser encerrado. Seria uma grande catástrofe. E no dia seguinte ele foi preso. Foi nesse momento que nós vimos ali que deu uma virada de chave, entedemos melhor que a situação era muito mais grave", disse.