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Coluna Leonel Ximenes

Exclusivo: Cesan vai parcelar em até 100 vezes contas em atraso

Não precisa ir às agências da empresa: negociação das dívidas poderá ser feita pelos canais digitais da companhia

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 03:20

Públicado em 

21 mai 2026 às 03:20
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

A negociação das dívidas poderá ser feita diretamente no aplicativo da Cesan
A negociação das dívidas poderá ser feita diretamente no aplicativo da Cesan Cesan/Divulgação

A Cesan (Companhia Espírito-Santense de Saneamento) deu início à sua nova campanha de renegociação de faturas pendentes. Sob o título  “Quem parcela não se aperta”, a ação aposta numa linguagem popular, leve e direta para incentivar os clientes a regularizarem as suas contas de água e esgoto. O objetivo é dar um alívio real para o orçamento das famílias e do comércio.


E que alívio! O grande destaque da campanha é a flexibilidade oferecida no pagamento. A Cesan disponibilizou condições especiais que permitem o parcelamento dos débitos atrasados em até 100 vezes sem juros (para mais informações, clique aqui).


Estão sendo oferecidas pela empresa diferentes formas de negociação, levando-se em consideração o perfil da dívida de cada cliente. Em uma delas, por exemplo, quem tem até R$ 5 mil de débito ou acumula no máximo 12 faturas vencidas, terá a oportunidade de quitar a dívida com a Cesan em 24 parcelas (1 + 23), sem multas, juros ou correção monetária.


Hoje, segundo dados da companhia, mais de 225 mil clientes possuem débitos junto à Cesan, totalizando aproximadamente R$ 675 milhões em valores pendentes.

SEM BUROCRACIA

 A proposta busca garantir parcelas suaves, estruturadas especificamente para caber no bolso do consumidor e permitir a quitação de dívidas sem burocracia.


Para garantir a comodidade e a segurança evitando filas ou deslocamento até às agências físicas, a Cesan concentrou a dinâmica da campanha nos canais digitais. A principal ferramenta de envolvimento é o aplicativo oficial da companhia.


Através da chamada para ação “Baixou, pagou no app Cesan”, o cliente faz o download da plataforma no celular, insere o número da sua matrícula para criar a conta e tem acesso imediato às propostas de parcelamento. Ao fechar o acordo pelo sistema, o aplicativo gera na hora o código Pix ou o código de barras do boleto para o pagamento.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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