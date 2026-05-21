Exclusivo: Cesan vai parcelar em até 100 vezes contas em atraso

A Cesan (Companhia Espírito-Santense de Saneamento) deu início à sua nova campanha de renegociação de faturas pendentes. Sob o título “Quem parcela não se aperta”, a ação aposta numa linguagem popular, leve e direta para incentivar os clientes a regularizarem as suas contas de água e esgoto. O objetivo é dar um alívio real para o orçamento das famílias e do comércio.





E que alívio! O grande destaque da campanha é a flexibilidade oferecida no pagamento. A Cesan disponibilizou condições especiais que permitem o parcelamento dos débitos atrasados em até 100 vezes sem juros (para mais informações, clique aqui).





Estão sendo oferecidas pela empresa diferentes formas de negociação, levando-se em consideração o perfil da dívida de cada cliente. Em uma delas, por exemplo, quem tem até R$ 5 mil de débito ou acumula no máximo 12 faturas vencidas, terá a oportunidade de quitar a dívida com a Cesan em 24 parcelas (1 + 23), sem multas, juros ou correção monetária.





Hoje, segundo dados da companhia, mais de 225 mil clientes possuem débitos junto à Cesan, totalizando aproximadamente R$ 675 milhões em valores pendentes.