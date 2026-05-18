Uma boa notícia aos milhares de diabéticos e obesos no ES

Uma antiga reivindicação de pacientes, familiares e especialistas em diabetes começou a sair do papel no Espírito Santo. Durante reunião da Frente Parlamentar de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Diabetes, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) anunciou a criação do Instituto Capixaba de Atenção ao Diabetes e à Obesidade (Icado), um centro de referência inédito voltado ao atendimento especializado de pessoas com diabetes e obesidade.





A iniciativa foi apresentada como resposta direta às cobranças feitas pela Frente Parlamentar, presidida pelo deputado Fabrício Gandini (Podemos), e por representantes da Associação de Diabéticos do Espírito Santo e Amigos (Adies), que há meses vêm alertando para a necessidade de ampliar o acesso a especialistas e estruturar uma rede de cuidado contínuo para pacientes, especialmente crianças e adolescentes com diabetes tipo 1 (DM1).





O novo instituto será implantado, ainda sem data definida, no Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano, em Cariacica. A proposta é que o espaço concentre atendimento clínico especializado, exames, acompanhamento multidisciplinar e suporte integrado a pacientes que hoje dependem apenas do fornecimento de medicamentos ou insumos.