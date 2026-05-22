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Vilmara Fernandes

Justiça marca depoimento de acusado de matar dono de bar em Vila Velha

Registrado por câmeras de monitoramento, o crime aconteceu em fevereiro, em um bar de Itapuã

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 03:30

Públicado em 

22 mai 2026 às 03:30
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

Carlos Alberto Lameri Cruz, 57 anos, vai ser ouvido na tarde do dia 6 de agosto
Carlos Alberto Lameri Cruz, 57 anos, vai ser ouvido na tarde do dia 6 de agosto -  Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Foi agendado para o mês de agosto o depoimento do homem acusado de matar, com golpes de canivete, o dono do tradicional Bar do João, em Vila Velha. O crime aconteceu na noite do dia 23 de fevereiro.


Carlos Alberto Lameri Cruz, 57 anos, vai ser ouvido na tarde do dia 6 de agosto. Atualmente, ele permanece detido no Centro de Detenção Provisória de Guarapari.


Por decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, responsável pelo Tribunal do Júri, o réu não será ouvido por videoconferência. Deverá comparecer pessoalmente à audiência de instrução e julgamento.


Crime


O comerciante João Carlos Spedo foi assassinado dentro do estabelecimento que lhe pertencia, localizado na Rua Goiânia, em Itapuã. O crime foi registrado por câmeras de monitoramento (veja vídeo abaixo).


As imagens mostram o momento em que o suspeito chega ao local,já golpeando a vítima, que tinha 61 anos. Ele frequentava o bar e, no dia anterior ao crime, teria se desentendido com João. 


Clientes se assustaram com a cena e chegaram a se aproximar do agressor, mas recuaram ao notar que ele seguia com o canivete em mãos.


Após o ocorrido, Lameri se dirigiu a um outro bar de Itapuã, em frente à praia, onde acabou preso. Um funcionário do estabelecimento relatou, em entrevista à TV Gazeta, sem se identificar, que o homem chegou ao local e pediu uma cerveja. 


Enquanto permanecia no bar, ele enviou mensagens de áudio para outra pessoa, aparentando bastante irritação. Logo depois, solicitou o fechamento da conta, afirmando que poderia ir embora a qualquer momento.


A defesa de Carlos Lameri não foi localizada, mas o espaço segue aberto à manifestação.


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Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

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