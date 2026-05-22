Justiça marca depoimento de acusado de matar dono de bar em Vila Velha

Foi agendado para o mês de agosto o depoimento do homem acusado de matar, com golpes de canivete, o dono do tradicional Bar do João, em Vila Velha. O crime aconteceu na noite do dia 23 de fevereiro.





Carlos Alberto Lameri Cruz, 57 anos, vai ser ouvido na tarde do dia 6 de agosto. Atualmente, ele permanece detido no Centro de Detenção Provisória de Guarapari.





Por decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, responsável pelo Tribunal do Júri, o réu não será ouvido por videoconferência. Deverá comparecer pessoalmente à audiência de instrução e julgamento.





Crime





O comerciante João Carlos Spedo foi assassinado dentro do estabelecimento que lhe pertencia, localizado na Rua Goiânia, em Itapuã. O crime foi registrado por câmeras de monitoramento (veja vídeo abaixo).





As imagens mostram o momento em que o suspeito chega ao local,já golpeando a vítima, que tinha 61 anos. Ele frequentava o bar e, no dia anterior ao crime, teria se desentendido com João.





Clientes se assustaram com a cena e chegaram a se aproximar do agressor, mas recuaram ao notar que ele seguia com o canivete em mãos.





Após o ocorrido, Lameri se dirigiu a um outro bar de Itapuã, em frente à praia, onde acabou preso. Um funcionário do estabelecimento relatou, em entrevista à TV Gazeta, sem se identificar, que o homem chegou ao local e pediu uma cerveja.





Enquanto permanecia no bar, ele enviou mensagens de áudio para outra pessoa, aparentando bastante irritação. Logo depois, solicitou o fechamento da conta, afirmando que poderia ir embora a qualquer momento.





A defesa de Carlos Lameri não foi localizada, mas o espaço segue aberto à manifestação.



