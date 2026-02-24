Caso em Vila Velha

'Querido' e 'tranquilo': assassinato de dono de bar em Itapuã causa comoção

João Carlos Speedo, de 61 anos, foi morto a facadas dentro do próprio estabelecimento; amigos e clientes destacam o jeito calmo e acolhedor do comerciante

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 08:11

Clientes e amigos de João Carlos Speedo, de 61 anos, assassinado a facadas dentro do próprio bar na noite de segunda-feira (23), em Itapuã, Vila Velha, lamentaram a morte do comerciante. Segundo apuração da repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta, a vítima possuía o bar há décadas e estava naquele ponto há cerca de oito anos.

O aposentado José Carlos de Souza afirmou à TV Gazeta que João era uma pessoa muito querida na região e conhecida pelos moradores do bairro. "Uma pessoa maravilhosa, tranquila. Ele era muito querido em Itapuã", disse.

O músico Júlio Cesar Monsores dos Santos, que frequentava o Bar do João, disse que ainda está em choque com o crime. Segundo ele, o comerciante não tinha desavenças. "Era uma pessoa querida. Foi um choque grande a morte dele. Uma perda triste", lamentou.

Nas redes sociais, diversas mensagens destacaram o jeito calmo e acolhedor de João. Muitas pessoas demonstraram revolta e tristeza pela forma como o crime aconteceu. Veja alguns recados:

"João era muito querido. É uma grande perda!"

"João era uma pessoa muito querida na comunidade. Nada justifica uma violência desta. Meus sentimentos aos familiares e amigos."

"João era uma pessoa muito querida, não fazia mal a ninguém. Vá em paz, amigo."

"Eu adorava ir lá para almoçar e ficar conversando com o seu João."

"Como uma pessoa mata o João? Uma pessoa boa, tranquila. Que Deus conforte o filho dele e demais familiares."

"Eu conhecia o João há mais de 13 anos. Sempre foi simpático e de uma humildade enorme. Descanse em paz, meu amigo."

Sobre o crime

João Carlos Speedo, proprietário do Bar do João, era muito conhecido na região do bairro Itapuã, em Vila Velha, e foi morto a facadas por um homem na noite de segunda-feira (23), dentro do próprio estabelecimento, na Rua Goiânia, próximo à Comunidade São Pedro Pescador.

Imagens registradas por câmeras de segurança do local mostram o momento em que o assassino chega com a faca já em mãos e começa a desferir golpes na vítima, que estava sentada atrás de um balcão.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que o suspeito costumava frequentar o bar e, na noite de domingo (22), teria se desentendido com João. Na segunda-feira, ele retornou ao local e matou a vítima.

Suspeito foi preso bebendo em outro bar

Após o assassinato, o suspeito, que não teve a identidade divulgada, se dirigiu a um outro bar de Itapuã, em frente à praia, onde acabou preso. Um funcionário do estabelecimento relatou, em entrevista à TV Gazeta, sem se identificar, que o homem chegou ao local e pediu uma cerveja. Durante o período em que permaneceu no local, ele enviou mensagens de áudio para outra pessoa, aparentando bastante irritação. Depois, pediu para pagar a conta, pois poderia ir embora a qualquer momento.

Ainda segundo o trabalhador, ele tentou acalmar o suspeito, que chegou a lhe mostrar a faca utilizada no crime. Depois, o homem foi à praia para se desfazer da faca e acabou preso no bar ao retornar.

