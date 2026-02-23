Dono de bar é assassinado a facadas dentro do estabelecimento em Vila Velha

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 20:25
- Atualizado há 18 minutos
Um idoso, identificado apenas como João, do Bar do João, no bairro Itapuã, em Vila Velha, foi morto a facadas por um homem na noite desta segunda-feira (23), dentro do próprio estabelecimento.
Imagens registradas por câmeras de segurança do local mostram o momento em que o assassino chega com a faca já em mãos e começa a desferir golpes na vítima, que estava atrás de um balcão.
Outras pessoas que estavam no bar se assustam com a cena e se aproximam do agressor após o homem desferir as facadas, mas logo se afastam ao notarem a presença do objeto utilizado para matar a vítima ainda em mãos.
A Polícia Militar e a equipe de perícia da Polícia Científica estão no local. Mais informações foram solicitadas às corporações e o texto será atualizado quando houver resposta.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o