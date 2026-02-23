Em Itapuã

Dono de bar é assassinado a facadas dentro do estabelecimento em Vila Velha

Crime ocorreu no começo da noite desta segunda-feira (23) e várias pessoas presenciaram a cena trágica

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 20:25 - Atualizado há 18 minutos

Um idoso, identificado apenas como João, do Bar do João, no bairro Itapuã, em Vila Velha, foi morto a facadas por um homem na noite desta segunda-feira (23), dentro do próprio estabelecimento.

Imagens registradas por câmeras de segurança do local mostram o momento em que o assassino chega com a faca já em mãos e começa a desferir golpes na vítima, que estava atrás de um balcão.

Suspeito, de camisa branca, esfaqueou o idoso (de boné), que estava atrás do balcão Crédito: Videomonitoramento

Outras pessoas que estavam no bar se assustam com a cena e se aproximam do agressor após o homem desferir as facadas, mas logo se afastam ao notarem a presença do objeto utilizado para matar a vítima ainda em mãos.

A Polícia Militar e a equipe de perícia da Polícia Científica estão no local. Mais informações foram solicitadas às corporações e o texto será atualizado quando houver resposta.

