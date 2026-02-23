Home
Dono de bar é assassinado a facadas dentro do estabelecimento em Vila Velha

Crime ocorreu no começo da noite desta segunda-feira (23) e várias pessoas presenciaram a cena trágica

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 20:25

 - Atualizado há 18 minutos

O idoso foi morto na noite desta segunda-feira (23), dentro do próprio estabelecimento

Um idoso, identificado apenas como João, do Bar do João, no bairro Itapuã, em Vila Velha, foi morto a facadas por um homem na noite desta segunda-feira (23), dentro do próprio estabelecimento. 

Dono de bar é assassinado a facadas dentro do estabelecimento em Vila Velha

Crime aconteceu no começo deste mês, próximo a uma agência bancária onde a vítima depositaria a quantia; imagens de câmeras ajudaram a identificar o autor

Suspeito de assalto e roubo de R$ 27 mil é preso em Jaguaré

Vítima de 16 anos contou que levou chutes na barriga e foi ameaçada de morte; suspeito, de 29 anos, foi preso preventivamente ao rondar a delegacia onde a jovem estava

Adolescente grávida é agredida e companheiro acaba preso em Marataízes

Imagens registradas por câmeras de segurança do local mostram o momento em que o assassino chega com a faca já em mãos e começa a desferir golpes na vítima, que estava atrás de um balcão.

Suspeito, de camisa branca, esfaqueou o idoso (de boné), que estava atrás do balcão Crédito: Videomonitoramento

Outras pessoas que estavam no bar se assustam com a cena e se aproximam do agressor após o homem desferir as facadas, mas logo se afastam ao notarem a presença do objeto utilizado para matar a vítima ainda em mãos. 

A Polícia Militar e a equipe de perícia da Polícia Científica estão no local. Mais informações foram solicitadas às corporações e o texto será atualizado quando houver resposta.

