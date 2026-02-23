Suspeito de assalto e roubo de R$ 27 mil é preso em Jaguaré

Um homem, que não teve nome e idade divulgados, foi preso nesta segunda-feira (23) em Jaguaré, na região Norte do Espírito Santo, suspeito de roubar um homem no Centro da cidade e levar dele R$ 27 mil. O crime aconteceu no dia 2 de fevereiro deste ano, próximo a uma agência bancária, quando a vítima seguia para realizar um depósito e foi abordada pelo bandido armado.

Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação e ajudaram a polícia a identificar o autor e a rota de fuga. A investigação também apontou a participação de um adolescente no planejamento e na execução do roubo. Com as provas reunidas, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito.