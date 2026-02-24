MPES lamenta morte de comerciante assassinado dentro de bar em Itapuã
O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) divulgou nota de pesar pelo falecimento de João Carlos Spedo, de 61 anos, proprietário do Bar do João, no bairro Itapuã, em Vila Velha. Ele foi assassinado na noite de segunda-feira (23), dentro do próprio estabelecimento.
Na publicação, o órgão destacou que o comerciante era irmão da procuradora de Justiça Elda Márcia Moraes Spedo e manifestou solidariedade aos familiares e amigos neste momento de consternação.
João Carlos foi morto a facadas por um homem que invadiu o bar. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito foi identificado como Carlos Alberto Lameri Cruz, de 57 anos. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem chega ao local com a faca em mãos e passa a desferir golpes contra a vítima, que estava sentada atrás do balcão.