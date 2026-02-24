MPES lamenta morte de comerciante assassinado dentro de bar em Itapuã

Na publicação, o órgão destacou que o comerciante era irmão da procuradora de Justiça Elda Márcia Moraes Spedo e manifestou solidariedade aos familiares e amigos neste momento de consternação.

João Carlos foi morto a facadas por um homem que invadiu o bar. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito foi identificado como Carlos Alberto Lameri Cruz, de 57 anos. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem chega ao local com a faca em mãos e passa a desferir golpes contra a vítima, que estava sentada atrás do balcão.