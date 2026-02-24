Autuado

Homem descumpre medida protetiva, tenta tomar arma de guarda e é baleado em Vila Velha

Suspeito de ameaçar ex-companheira resistiu à abordagem e foi atingido após agredir agente em no bairro Santa Mônica

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 11:03

Agentes registraram a ocorrência na 2ª Delegacia Regional, localizada em Vila Velha Crédito: Polícia Civil

Um homem de 45 anos foi baleado na segunda-feira (23), no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, após descumprir medida protetiva e tentar tomar a arma de um guarda municipal durante uma abordagem. A ocorrência foi registrada na 2ª Delegacia Regional do município como crime contra a pessoa e descumprimento de medida protetiva. O nome dele não será divulgado para preservar a identidade da mulher.

Conforme relato dos guardas à polícia, eles realizavam patrulhamento quando avistaram uma mulher pedindo socorro na Avenida Júnior Marangoni. Ela relatou que estava sendo ameaçada de morte pelo ex-companheiro e informou que possuía medida protetiva contra ele. Segundo a corporação, mesmo diante dos agentes o homem teria reforçado as ameaças. Ao ser abordado, ele resistiu e fugiu, sendo alcançado pelos guardas com a ajuda de populares.

Ainda conforme a Guarda Municipal, ao ser contido novamente, o suspeito agrediu um dos agentes com um soco no rosto e tentou pegar a arma do guarda, lesionando a mão do servidor. Diante da situação, o agente efetuou um disparo. O homem foi socorrido e levado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, onde permanece internado sob escolta.

Ele foi autuado em flagrante e, após receber alta, será encaminhado ao sistema prisional. Segundo a Guarda Municipal, já havia registro anterior de ocorrência envolvendo o mesmo casal. O suspeito responderá pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, lesão corporal contra a mulher, além de ameaça, injúria e resistência.

