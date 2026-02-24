Home
>
Polícia
>
Homem descumpre medida protetiva, tenta tomar arma de guarda e é baleado em Vila Velha

Homem descumpre medida protetiva, tenta tomar arma de guarda e é baleado em Vila Velha

Suspeito de ameaçar ex-companheira resistiu à abordagem e foi atingido após agredir agente em no bairro Santa Mônica

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 11:03

2ª Delegacia Regional, localizada em Vila Velha
Agentes registraram a ocorrência na 2ª Delegacia Regional, localizada em Vila Velha Crédito: Polícia Civil

Um homem de 45 anos foi baleado na segunda-feira (23), no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, após descumprir medida protetiva e tentar tomar a arma de um guarda municipal durante uma abordagem. A ocorrência foi registrada na 2ª Delegacia Regional do município como crime contra a pessoa e descumprimento de medida protetiva. O nome dele não será divulgado para preservar a identidade da mulher. 

Recomendado para você

Suspeito de ameaçar ex-companheira resistiu à abordagem e foi atingido após agredir agente em no bairro Santa Mônica

Homem descumpre medida protetiva, tenta tomar arma de guarda e é baleado em Vila Velha

Eles não estavam indo até o ponto final; às 9h45 desta terça-feira, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo informou que o trajeto já estava sendo feito

Ônibus da linha 616 têm itinerário normalizado após ataque em Vila Velha

Wesley da Silva, de 37 anos, teve queda de pressão após receber voz de prisão e foi levado a uma UPA antes de ser encaminhado à delegacia

Foragido por tráfico passa mal ao ser abordado pela Guarda em Cachoeiro

Conforme relato dos guardas à polícia, eles realizavam patrulhamento quando avistaram uma mulher pedindo socorro na Avenida Júnior Marangoni. Ela relatou que estava sendo ameaçada de morte pelo ex-companheiro e informou que possuía medida protetiva contra ele. Segundo a corporação, mesmo diante dos agentes o homem teria reforçado as ameaças. Ao ser abordado, ele resistiu e fugiu, sendo alcançado pelos guardas com a ajuda de populares.

Ainda conforme a Guarda Municipal, ao ser contido novamente, o suspeito agrediu um dos agentes com um soco no rosto e tentou pegar a arma do guarda, lesionando a mão do servidor. Diante da situação, o agente efetuou um disparo. O homem foi socorrido e levado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, onde permanece internado sob escolta.

Ele foi autuado em flagrante e, após receber alta, será encaminhado ao sistema prisional. Segundo a Guarda Municipal, já havia registro anterior de ocorrência envolvendo o mesmo casal. O suspeito responderá pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, lesão corporal contra a mulher, além de ameaça, injúria e resistência.

Leia mais

Imagem - Dono de bar é assassinado a facadas dentro do estabelecimento em Vila Velha

Dono de bar é assassinado a facadas dentro do estabelecimento em Vila Velha

Imagem - Suspeito de assalto e roubo de R$ 27 mil é preso em Jaguaré

Suspeito de assalto e roubo de R$ 27 mil é preso em Jaguaré

Imagem - Adolescente grávida é agredida e companheiro acaba preso em Marataízes

Adolescente grávida é agredida e companheiro acaba preso em Marataízes

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

guarda municipal

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais