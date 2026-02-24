Ônibus da linha 616 têm itinerário normalizado após ataque em Vila Velha
Os ônibus da linha 616 (Terminal Itaparica / Morada da Barra via Barramares), do Sistema Transcol, tiveram a operação normalizada na manhã desta terça-feira (24). Eles estavam com o itinerário alterado desde a manhã de segunda-feira (23), após um coletivo ser incendiado em Morada da Barra, Vila Velha.
De acordo com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), por motivo de segurança, os veículos não estavam seguindo até o ponto final, encerrando a viagem na Estrada Ayrton Senna, no bairro João Goulart. Às 9h45 desta terça-feira, a companhia informou que a operação estava normalizada.
O ataque ao ônibus ocorreu por volta das 8h30 de segunda-feira (23). Dois encapuzados invadiram o veículo da linha 616, mandaram cerca de 15 passageiros descerem, espalharam combustível e atearam fogo. Testemunhas relataram que os criminosos afirmaram que o ataque seria uma represália à morte de um homem ocorrida horas antes, no bairro João Goulart, durante um confronto com a Polícia Militar.