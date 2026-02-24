Ônibus da linha 616 têm itinerário normalizado após ataque em Vila Velha

Ônibus da linha 616 foi incendiado na Avenida Brasil, na manhã de segunda-feira (23) Crédito: Archimedes Patricio

Os ônibus da linha 616 (Terminal Itaparica / Morada da Barra via Barramares), do Sistema Transcol, tiveram a operação normalizada na manhã desta terça-feira (24). Eles estavam com o itinerário alterado desde a manhã de segunda-feira (23), após um coletivo ser incendiado em Morada da Barra, Vila Velha.

De acordo com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), por motivo de segurança, os veículos não estavam seguindo até o ponto final, encerrando a viagem na Estrada Ayrton Senna, no bairro João Goulart. Às 9h45 desta terça-feira, a companhia informou que a operação estava normalizada.