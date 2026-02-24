A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Foragido por tráfico passa mal ao ser abordado pela Guarda em Cachoeiro

Publicado em 24/02/2026 às 09h14
Foragido passou mal ao saber que seria preso em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do ES
Foragido passou mal ao saber que seria preso em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do ES Crédito: Divulgação/Guarda Municipal

Um homem de 37 anos, que estava foragido por tráfico de drogas, passou mal após ser abordado pela Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (23).

De acordo com informações, câmeras de videomonitoramento identificaram o carro conduzido por Wesley da Silva trafegando no bairro Ferroviário. Ao receber voz de prisão dos agentes, ele apresentou queda de pressão arterial, foi socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Após atendimento médico, o homem foi encaminhado à delegacia.

Polícia Civil foi procurada para informar detalhes sobre o caso, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. A reportagem tenta localizar a defesa de Wesley, e o espaço permanece aberto para manifestação.

Publicidade