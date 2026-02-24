Foragido por tráfico passa mal ao ser abordado pela Guarda em Cachoeiro

Foragido passou mal ao saber que seria preso em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do ES Crédito: Divulgação/Guarda Municipal

Um homem de 37 anos, que estava foragido por tráfico de drogas, passou mal após ser abordado pela Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (23).

De acordo com informações, câmeras de videomonitoramento identificaram o carro conduzido por Wesley da Silva trafegando no bairro Ferroviário. Ao receber voz de prisão dos agentes, ele apresentou queda de pressão arterial, foi socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Após atendimento médico, o homem foi encaminhado à delegacia.