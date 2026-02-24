Jovens são presos e adolescentes apreendidos com drogas e arma em Colatina

Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram presos, e três adolescentes, de 14, 16 e 17 anos, foram apreendidos após serem flagrados com drogas e arma no bairro Vista da Serra, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (23).

Segundo a Polícia Militar, a equipe chegou ao imóvel após receber denúncias de que os suspeitos estariam fracionando e embalando maconha para venda. No local, os policiais encontraram os cinco sentados ao redor de uma mesa improvisada. Sobre ela, foram apreendidos 25 cigarros de maconha prontos para comercialização e 14 porções da droga.

Durante a abordagem, o adolescente de 17 anos informou que guardava uma arma em sua residência, no bairro Jardim Planalto. Os militares foram até o endereço e, com autorização do pai do jovem, localizaram um revólver calibre 32 com quatro munições, escondido debaixo da cama. Mais porções de maconha também foram encontradas no guarda-roupa. Todos foram conduzidos à delegacia.

Polícia prende jovens e apreende adolescentes por tráfico em Colatina Crédito: Divulgação | PMES

A Polícia Civil informou que os dois jovens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas majorado e encaminhados ao sistema prisional. Os adolescentes de 16 e 14 anos assinaram um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Já o adolescente de 17 anos assinou um BOC por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.