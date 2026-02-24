Crime em Vila Velha

Após matar comerciante em Itapuã, suspeito foi preso bebendo em outro bar

Homem teria confessado o crime a um funcionário do estabelecimento e jogado a faca no mar antes da chegada da polícia

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 07:17

Após matar a facadas João Carlos Speedo, de 61 anos, proprietário do Bar do João, dentro do próprio estabelecimento, no bairro Itapuã, em Vila Velha, na noite de segunda-feira (23), o suspeito foi beber em outro bar, localizado em frente à praia, onde acabou preso pouco depois do crime. Um vídeo mostra o momento em que ele é conduzido por policiais até a viatura. A identidade do homem não foi divulgada pela Polícia Civil. A vítima era conhecida e querida na região.

Um funcionário do bar onde o suspeito foi detido relatou, em entrevista à TV Gazeta, que o homem chegou ao local e pediu uma cerveja. Durante o tempo em que permaneceu ali, enviou mensagens de áudio para outra pessoa e aparentava irritação. Em seguida, pediu a conta, afirmando que poderia sair a qualquer momento.

Ele pediu a conta como se nada tivesse acontecido. Eu não imaginava que depois a polícia apareceria. Após pagar, começou a ficar nervoso, puxou conversa e disse que tinha matado alguém, que deu várias facadas. No início, não entendi direito. Depois, começou a chorar, disse que estava arrependido e que deveria ter pensado na filha X. Funcionário do bar onde suspeito foi preso

Segundo o trabalhador, o suspeito chegou a mostrar a faca usada no crime. “Tive medo de ser a próxima vítima e tentei deixá-lo tranquilo. Falei que aquela faca era uma lembrança ruim e que seria melhor se desfazer dela. Ele foi até a praia, jogou a faca no mar, voltou e continuou bebendo. Minutos depois, a viatura chegou”, afirmou.

Câmeras flagraram o crime

Testemunhas relataram à Polícia Militar que o suspeito costumava frequentar o Bar do João e que, na noite de domingo (22), teria se desentendido com a vítima. Na segunda-feira, ele retornou ao estabelecimento e matou o comerciante.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito chega ao local já com uma faca nas mãos e começa a desferir golpes contra João Carlos Speedo.

A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Civil e Militar, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.

* Com informações da repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta.

