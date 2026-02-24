Após matar comerciante em Itapuã, suspeito foi preso bebendo em outro bar

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 07:17
Após matar a facadas João Carlos Speedo, de 61 anos, proprietário do Bar do João, dentro do próprio estabelecimento, no bairro Itapuã, em Vila Velha, na noite de segunda-feira (23), o suspeito foi beber em outro bar, localizado em frente à praia, onde acabou preso pouco depois do crime. Um vídeo mostra o momento em que ele é conduzido por policiais até a viatura. A identidade do homem não foi divulgada pela Polícia Civil. A vítima era conhecida e querida na região.
Um funcionário do bar onde o suspeito foi detido relatou, em entrevista à TV Gazeta, que o homem chegou ao local e pediu uma cerveja. Durante o tempo em que permaneceu ali, enviou mensagens de áudio para outra pessoa e aparentava irritação. Em seguida, pediu a conta, afirmando que poderia sair a qualquer momento.
Segundo o trabalhador, o suspeito chegou a mostrar a faca usada no crime. “Tive medo de ser a próxima vítima e tentei deixá-lo tranquilo. Falei que aquela faca era uma lembrança ruim e que seria melhor se desfazer dela. Ele foi até a praia, jogou a faca no mar, voltou e continuou bebendo. Minutos depois, a viatura chegou”, afirmou.
Testemunhas relataram à Polícia Militar que o suspeito costumava frequentar o Bar do João e que, na noite de domingo (22), teria se desentendido com a vítima. Na segunda-feira, ele retornou ao estabelecimento e matou o comerciante.
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito chega ao local já com uma faca nas mãos e começa a desferir golpes contra João Carlos Speedo.
A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Civil e Militar, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.
* Com informações da repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta.
