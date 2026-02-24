Home
Suspeito de abusar sexualmente de duas crianças é preso em Conceição da Barra

Os casos foram registrados em 2024, quando as vítimas tinham 11 e 5 anos; segundo a polícia, ele se aproveitava da proximidade com os familiares para cometer os abusos

Luana Luiza

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 17:39

Um homem de 29 anos foi preso na manhã desta terça-feira (24) em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, suspeito de estupro de vulnerável contra duas crianças. De acordo com a delegada Geyce Narciza, responsável pelo caso, as investigações começaram após o registro de dois boletins de ocorrência, nos dias 6 e 10 de abril de 2024.

Suspeito de abusar sexualmente de duas crianças é preso em Conceição da Barra

No primeiro, a situação foi descoberta após a mãe da vítima, com 11 anos na época, identificar os relatos da criança em uma rede social. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito se aproveitava da proximidade com a família para ter acesso à residência. Em uma das ocasiões, sob o pretexto de tomar café, o suspeito entrou na casa e praticou atos libidinosos enquanto a criança estava sozinha. O trauma resultou em graves alterações comportamentais na vítima, incluindo episódios de automutilação e prejuízos no desenvolvimento escolar.

Durante as investigações, os policiais identificaram um segundo caso, dessa vez tendo como vítima uma criança de 5 anos, sobrinha do suspeito. O crime veio à tona após a criança apresentar resistência em ficar na casa da avó e relatar que sofreu os abusos e ameaças se contasse a situação para alguém.

Diante disso, o homem foi preso e encaminhado à delegacia regional de São Mateus e, posteriormente, ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. Os nomes dos envolvidos e do bairro onde o fato foi registrado não estão sendo divulgados por envolver menor de idade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

Abuso sexual Prisão Região Norte do ES

