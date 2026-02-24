A Gazeta - Agora

Polícia investiga se dono de bar foi assassinado por cobrar dívida em Vila Velha

Publicado em 24/02/2026 às 18h50
Suspeito de matar dono de bar foi preso em outro estabelecimento em Vila Velha Crédito: Leitor/A Gazeta

A Polícia Civil investiga se a morte de João Carlos Spedo, de 61 anos, foi motivada pela cobrança de uma dívida feita pelo autor do crime. A hipótese vem sendo apurada desde a prisão em flagrante de Carlos Alberto Lameri Cruz, em uma distribuidora do bairro Itapuã, em Vila Velha, pouco após o crime, ocorrido no Bar do João, chefiado pela vítima.

Investigado pela morte, Cruz teria se irritado com a cobrança, feita por João ou repassada a uma terceira pessoa, possivelmente um agiota, segundo o adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, delegado Adriano Fernandes.

“A informação foi de que ficou inconformado e decidiu matar a vítima. Como está muito recente, a gente ainda está fazendo diligências para confirmar. Mas, de modo geral, foi devido a esta dívida”, declarou o delegado, em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (24).

Ainda de acordo com o adjunto da DHPP, o autor do crime já tinha um histórico de ameaça com arma branca. “Ele teria ido ao prédio de uma outra pessoa, em 2025, e ameaçado com faca. Era ocorrência, não sabemos se virou processo, mas tinha histórico. Se é o mesmo instrumento, a gente não sabe, mas utilizando arma branca", pontuou.

