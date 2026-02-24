Homem é indiciado por tentativa de golpe com time de futebol falso no ES

Um homem foi indiciado pela Polícia Civil por tentativa de estelionato contra comerciantes de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. O caso ocorreu em outubro de 2025 e foi registrado após uma empresária desconfiar de um pedido de doação em dinheiro, feito pelas redes sociais, para um suposto time de futebol infantil. Ela descobriu que outros comerciantes também foram procurados pelo suspeito, que alegava que as logomarcas das empresas seriam estampadas nos uniformes. Nenhuma das pessoas procuradas realizou repasses financeiros.

As investigações apontaram ainda que ele já havia tentado aplicar um golpe semelhante em 2024, ao se apresentar por aplicativo de mensagens como funcionário da Secretaria de Esporte, Turismo, Cultura e Lazer da Prefeitura de São Roque do Canaã. Ele também solicitou dinheiro para a confecção de uniformes, mas desta vez para um time de futebol do município. Segundo o delegado, na ocasião, a Prefeitura registrou ocorrência informando que o suspeito não possuía vínculo com a administração municipal.