Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Mercado de trabalho

A classe média abandonada e a dificuldade de manter o padrão de vida

Mesmo com renda média recorde no país, muitos profissionais relatam dificuldade para reproduzir o padrão de vida que gerações anteriores alcançaram com rendimentos equivalentes

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 10:20

Públicado em 

08 jun 2026 às 10:20
Andre Motta

Colunista

Andre Motta

Nos últimos 20 anos, o Brasil construiu um modelo econômico que teve méritos importantes na redução da pobreza e na ampliação do acesso ao consumo. Milhões de brasileiros passaram a ter acesso a bens, serviços e crédito que antes estavam fora de alcance. No entanto, enquanto parte da população avançou, outra parcela passou a enfrentar um fenômeno menos visível: a estagnação da classe média.


Basta olhar para o mercado de trabalho para perceber essa transformação. Embora a renda média do trabalhador brasileiro tenha atingido níveis recordes recentemente, em torno de R$ 3,3 mil mensais, segundo dados do Ipea baseados na PNAD Contínua, salários mais elevados continuam sendo exceção no país. A grande maioria dos trabalhadores permanece concentrada nas faixas de renda mais baixas.

Mesmo com avanços na renda, muitos brasileiros da classe média enfrentam dificuldades para reproduzir o padrão de vida que seus pais alcançaram décadas atrás
Mesmo com avanços na renda, muitos brasileiros da classe média enfrentam dificuldades para reproduzir o padrão de vida que seus pais alcançaram décadas atrás Imagem gerada pelo ChatGPT

O problema não está apenas no valor nominal dos salários, mas no seu poder de compra. Há 15 ou 20 anos, uma renda próxima de R$ 10 mil proporcionava um padrão de vida confortável para muitas famílias. Hoje, mesmo profissionais qualificados frequentemente relatam dificuldade para reproduzir o padrão de consumo que seus pais alcançaram com rendimentos equivalentes. Escola particular para os filhos, um bom plano de saúde, prestação da casa própria, condomínio e alimentação consomem uma parcela maior do orçamento familiar ano após ano.


Parte dessa dinâmica está relacionada ao modelo de crescimento adotado pelo país. Ao longo dos anos, o foco esteve frequentemente na expansão do consumo por meio de transferências de renda, crédito e estímulos à demanda. Essas medidas ajudam a movimentar a economia no curto prazo, mas não necessariamente aumentam a produtividade, que é o principal fator por trás do crescimento sustentável dos salários.


E é justamente aí que reside um dos maiores desafios brasileiros. A produtividade do trabalho permanece praticamente estagnada há décadas. Em 2024, por exemplo, ela avançou apenas 0,1%, segundo estudos da FGV. O próprio Banco Central destaca que os ganhos de produtividade seguem modestos e insuficientes para sustentar um crescimento mais robusto da renda no longo prazo. Sem ganhos de produtividade, aumentos de salários são repassados para os preços e resultam em inflação, sem ganhos reais ao longo do tempo, o poder de compra se reduz e é isso que a classe média enfrentou nos últimos anos.

Veja Também 

Juros elevados ajudam a frear a inflação, mas também tornam crédito, consumo e investimentos mais caros

Por que os juros no Brasil devem permanecer altos por mais tempo

Imagem de destaque

O investimento mais importante no início da vida financeira

Ao mesmo tempo, a economia brasileira continua relativamente fechada, com elevada complexidade tributária, insegurança regulatória e um ambiente de negócios que dificulta investimentos de longo prazo. Em muitos setores, a baixa concorrência reduz os incentivos para inovação, automação e qualificação da mão de obra.


O resultado é uma economia fortemente baseada em serviços básicos, comércio e atividades de menor valor agregado. Esses setores são importantes porque geram empregos e oportunidades, mas normalmente possuem um teto salarial mais baixo. Com menos empresas inovadoras e menos investimentos produtivos, surgem menos vagas capazes de remunerar profissionais altamente qualificados, que são obrigados a aceitar ocupações mais simples e de baixa remuneração.


A consequência é uma classe média que trabalha mais para manter o mesmo padrão de vida e, muitas vezes, recorre ao crédito para complementar o orçamento. Sem ganhos consistentes de produtividade, os salários crescem lentamente enquanto os custos continuam avançando.


Recuperar o dinamismo da classe média exige mais do que estimular o consumo. Exige melhorar o ambiente de negócios, ampliar a segurança jurídica, simplificar regras e incentivar investimentos que aumentem a produtividade. É desse processo que nascem os empregos de maior qualidade, os salários mais altos e a verdadeira mobilidade social. Afinal, sociedades prosperam quando o trabalho qualificado é valorizado e quando o crescimento econômico cria oportunidades para subir, e não apenas mecanismos para permanecer no mesmo lugar.

Leia mais artigos de Andre Motta

O custo invisível: por que o Brasil ficou tão caro?

Bolsa não está barata, mas pode seguir batendo recordes

Pedi ao ChatGPT para escolher 10 ações para investir em 2026; veja resultado

Como o ChatGPT investiria R$ 100 mil em 2026

Bolsa, ouro e criptomoeda: as lições de 2025 para os investidores

Andre Motta

Formado em engenharia civil pela Ufes, pos-graduado em Financas pelo IBMEC-MG e com mestrado em Administracao pela Fucape, geriu o clube de investimentos Investvix entre 2011 e 2015. E assessor de Investimentos na Valor Investimentos desde 2016

Tópicos Relacionados

André Motta Mercado de trabalho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ciência e pesquisa no laboratório
O dia em que a oncologia aplaudiu a esperança de pé
Imagem de destaque
Sorte no amor: 6 signos que podem se dar bem no Dia dos Namorados
Grupo toca e canta música em bar
Pesquisas no ES revelam violência disfarçada de romance em músicas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados