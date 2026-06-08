A classe média abandonada e a dificuldade de manter o padrão de vida

O problema não está apenas no valor nominal dos salários, mas no seu poder de compra. Há 15 ou 20 anos, uma renda próxima de R$ 10 mil proporcionava um padrão de vida confortável para muitas famílias. Hoje, mesmo profissionais qualificados frequentemente relatam dificuldade para reproduzir o padrão de consumo que seus pais alcançaram com rendimentos equivalentes. Escola particular para os filhos, um bom plano de saúde, prestação da casa própria, condomínio e alimentação consomem uma parcela maior do orçamento familiar ano após ano.





Parte dessa dinâmica está relacionada ao modelo de crescimento adotado pelo país. Ao longo dos anos, o foco esteve frequentemente na expansão do consumo por meio de transferências de renda, crédito e estímulos à demanda. Essas medidas ajudam a movimentar a economia no curto prazo, mas não necessariamente aumentam a produtividade, que é o principal fator por trás do crescimento sustentável dos salários.





E é justamente aí que reside um dos maiores desafios brasileiros. A produtividade do trabalho permanece praticamente estagnada há décadas. Em 2024, por exemplo, ela avançou apenas 0,1%, segundo estudos da FGV. O próprio Banco Central destaca que os ganhos de produtividade seguem modestos e insuficientes para sustentar um crescimento mais robusto da renda no longo prazo. Sem ganhos de produtividade, aumentos de salários são repassados para os preços e resultam em inflação, sem ganhos reais ao longo do tempo, o poder de compra se reduz e é isso que a classe média enfrentou nos últimos anos.