Pedi ao ChatGPT para escolher 10 ações para investir em 2026; veja resultado

Na coluna da semana passada, utilizei um exercício simples para avaliar como a inteligência artificial pode auxiliar o investidor comum na montagem de uma carteira. O resultado foi uma alocação equilibrada, conservadora e tecnicamente correta, mas excessivamente genérica. A conclusão foi clara: a ferramenta sozinha funciona bem como ponto de partida, mas não substitui análise, contexto e senso crítico.

Seguindo essa mesma linha, resolvi avançar um passo. Desta vez, restringi o desafio à renda variável. Pedi ao ChatGPT que indicasse ações brasileiras com boa relação risco x retorno, capazes de superar a renda fixa em 2026, além de sugerir alguns papéis “fora do radar”, para quem busca oportunidades menos óbvias.

Mais uma vez, a resposta veio rápida e previsível.

Entre as ações consideradas mais “seguras”, surgiram nomes bastante conhecidos do investidor brasileiro: Vale, Itaú, Petrobras, Engie Brasil e Localiza. Empresas líderes, com geração de caixa robusta, presença constante em relatórios de corretoras e amplo consenso entre analistas. A justificativa seguiu o roteiro clássico: fundamentos sólidos, exposição a setores estruturais da economia, histórico de dividendos e recomendações recorrentes do mercado.

Nada disso está errado. São companhias relevantes, que fazem sentido em muitas carteiras. O ponto é que, novamente, a inteligência artificial se limita a organizar o consenso. Não há leitura de ciclo, não há discussão de preço, tampouco uma reflexão mais profunda sobre risco. Fala-se em “boa relação risco x retorno”, mas não se debate quanto desse retorno já está embutido nas cotações atuais, nem quais eventos poderiam frustrar as expectativas.

Investir em ações não é apenas escolher boas empresas, é decidir quanto pagar por elas em função do risco que cada uma apresenta. Sem valuation, a análise fica incompleta. E sem cenário, ela fica confortável demais.

Quando o pedido migra para as chamadas “ações fora do radar”, o padrão não mudou muito. As indicações ficaram mais interessantes, apareceram companhias como Irani, Marcopolo, Banrisul, PetroRecôncavo e Banco BMG. Papéis menos populares entre investidores iniciantes, mas conhecidos de quem acompanha o mercado. O problema maior aqui, na minha opinião, foi a superficialidade, mais uma vez ficou a impressão de que ele fez apenas uma agregação de opiniões que colheu em matérias diversas nos sites de finanças.

Mais uma vez, os argumentos foram corretos, porém superficiais. O fato de uma ação estar barata não a torna automaticamente uma boa oportunidade. Muitas estão baratas por bons motivos. O que faz diferença é entender se o mercado está exagerando nos riscos ou se há, de fato, um problema estrutural no negócio. Essa distinção, essencial para o investidor, não aparece nas respostas.

Fica claro que a inteligência artificial evita tomar partido. Ela não constrói teses, não assume cenários e não trabalha com desconforto. Sua função é agregar informações, não questioná-las. O resultado é uma lista bem escrita, tecnicamente defensável, mas sem convicção.

Esse comportamento ajuda a explicar por que as respostas soam sempre equilibradas, moderadas e pouco ousadas. A IA entrega aquilo que o mercado já sabe, da forma mais organizada possível. E isso tem valor. Mas é um valor limitado.

Assim como na carteira sugerida na semana anterior, o exercício reforça a mesma conclusão: a inteligência artificial é uma excelente ferramenta de apoio, mas um péssimo substituto para o pensamento crítico. Ela ajuda a estruturar ideias, mapear alternativas e evitar erros básicos. Porém, a decisão final, aquela que realmente faz diferença no resultado, continua sendo humana.

