Dono de bar é assassinado dentro do estabelecimento em Vila Velha

Crime ocorreu no começo da noite de segunda-feira (23) e várias pessoas presenciaram a cena trágica; suspeito foi preso pouco depois, em uma distribuidora da região

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 20:25 - Atualizado há uma hora

O comerciante João Carlos Spedo, dono do tradicional Bar do João, em Vila Velha, no Espírito Santo, foi assassinado a golpes de canivete na noite de segunda-feira (23). O crime ocorreu dentro do estabelecimento dele, localizado na Rua Goiânia, em Itapuã.

O assassinato foi registrado por câmeras de monitoramento e as imagens mostram o momento em que o assassino chega ao local, já golpeando a vítima, que tinha 61 anos.

João Carlos Spedo, dono de bar assassinado Crédito: Acervo Pessoal

Clientes se assustaram com a cena e se aproximaram do agressor após o início do ataque, mas recuaram ao notarem que el seguia com o canivete em mãos. O agressor foi identificado como Carlos Alberto Lameri Cruz. Ele foi preso.

Segundo apuração da repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta, testemunhas relataram à Polícia Militar que o suspeito costumava frequentar o bar e, na noite de domingo (22), teria se desentendido com João.

Preso em distribuidora

Após o assassinato, Carlos Alberto Lameri Cruz se dirigiu a uma distribuidora de bebidas de Itapuã, em frente à praia, onde acabou preso. Um funcionário do estabelecimento relatou, em entrevista à TV Gazeta, sem se identificar, que o homem chegou ao local e pediu uma cerveja, como se nada tivesse acontecido. Durante o período em que permaneceu lá, enviou mensagens de áudio para outra pessoa, aparentando irritação. Depois, pediu para pagar a conta, pois poderia ir embora a qualquer momento.

“Foi lá, pediu a conta como se fosse um cliente normal. Eu não esperava que depois fosse aparecer o camburão. Mas, depois disso (pagar a conta), começou a ficar um pouco nervoso, foi puxando papo, e disse que tinha matado alguém, que deu várias facadas. Eu não entendi aquilo direito. E aí ele começou a chorar, disse que estava arrependido, que tinha que ter pensado na filha dele", contou o colaborador.

Ainda segundo esse funcionário, ele tentou acalmar o suspeito, que chegou a mostrar o objeto usado no crime. "Pensei que, para girar a chavinha na cabeça dele (e ser a próxima vítima), era coisa de dois segundos, então precisava deixá-lo confortável. Eu comecei a falar com ele, que aquela 'faca' era uma memória ruim e que seria melhor ele se livrar dela. Nisso, ele foi na praia, jogou no mar, voltou e continuou a beber. Nisso, passaram alguns minutos e apareceu o camburão (viatura)", contou.

Apesar da versão narrada pelo atendente, o delegado Adriano Fernandes, adjunto na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, reforçou que a arma utilizada no crime é um canivete e que foi entregue pelo assassino ao dono da distribuidora, antes da prisão. O objeto foi apreendido pela polícia nesta terça-feira (24).

A Polícia Civil informou que Carlos Alberto foi autuado em flagrante por homicídio qualificado, em razão da impossibilidade de defesa da vítima. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, onde permanece à disposição da Justiça.

Correção 24/02/2026 - 18:20hrs A versão anterior da reportagem informava que o comerciante foi morto a facadas, mas a Polícia Civil informou que a arma utilizada no crime foi um canivete. O título e o texto foram corrigidos.

