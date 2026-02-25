Justiça mantém prisão de homem que matou dono de bar em Vila Velha

João Carlos Spedo (destaque) foi morto com golpes de canivete. O suspeito do crime é Carlos Alberto Lameri Cruz Crédito: Reprodução

A Justiça do Espírito Santo determinou, durante audiência de custódia nesta quarta-feira (25), a prisão preventiva de Carlos Alberto Lameri Cruz, de 57 anos. Ele, que estava preso em flagrante até então, está no sistema prisional desde a noite da última segunda-feira (23), quando matou a golpes de canivete João Carlos Spedo, de 61 anos, dentro do "Bar do João", pertencente ao idoso. A Polícia Civil investiga se o assassinato aconteceu por dívida.

Conforme descrito no documento assinado pela juíza Raquel de Almeida Valinho, ao qual a reportagem da TV Gazeta teve acesso, a prisão é necessária para o seguimento do processo e proteção das testemunhas. A magistrada cita ainda que a liberdade dele colocaria em risco a ordem pública, pois Carlos mostrou conduta de risco elevado à sociedade ao agir com extrema violência e utilizar uma arma branca.