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Raquele reencontra noivo após sair do BBB 24: “71 dias sem o seu carinho”

Doceira capixaba publicou um vídeo e se declarou para o noivo, Carlos Eduardo. Eles se conheceram quando ela tinha 12 anos
Marcella Scaramella

Marcella Scaramella

Publicado em 23 de Março de 2024 às 16:23

É o amor! Neste sábado (23), a capixaba Raquele Cardozo publicou nas redes sociais um vídeo que mostra o reencontro com o noivo, Carlos Eduardo. Vale lembrar que HZ mostrou, ainda durante a participação da doceira na casa mais vigiada do Brasil, que os dois se conheceram na escola, quando ela tinha apenas 12 anos
"Foram 71 dias sem o seu carinho sem os seus abraços, sem os seus cuidados, sem as suas mensagens de 'bom dia meu bem'", iniciou a legenda.
"Só eu e Deus sabíamos o quanto eu senti sua falta. São 7 anos compartilhando a minha vida e somando mais felicidade, e essa distância só fez eu ter a certeza de que sim, eu te quero pra sempre. Obrigada por acreditar, por me apoiar, por sempre estar ao meu lado, por embarcar nessa loucura e nesse sonho junto comigo", finalizou.
Raquele reencontra noivo após sair do BBB: “71 dias sem o seu carinho”
Raquele reencontra noivo após sair do BBB: “71 dias sem o seu carinho” Crédito: Reprodução/Instagram
No dia seguinte à eliminação, Raquele esteve tomando café da manhã com Ana Maria Braga, no 'Mais Você', no quadro 'Café com o Eliminado'. A entrevista da capixaba rendeu ao programa a maior audiência da atração nos últimos três anos.

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