Raquele reencontra noivo após sair do BBB 24: “71 dias sem o seu carinho”

"Foram 71 dias sem o seu carinho sem os seus abraços, sem os seus cuidados, sem as suas mensagens de 'bom dia meu bem'", iniciou a legenda.

"Só eu e Deus sabíamos o quanto eu senti sua falta. São 7 anos compartilhando a minha vida e somando mais felicidade, e essa distância só fez eu ter a certeza de que sim, eu te quero pra sempre. Obrigada por acreditar, por me apoiar, por sempre estar ao meu lado, por embarcar nessa loucura e nesse sonho junto comigo", finalizou.