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Amizade virou amor

Sorte no amor e no jogo? Raquele, do BBB 24, conheceu o atual namorado aos 12 anos

Capixaba - que é a atual líder do programa - é noiva de Carlos Eduardo. Os dois se conheceram na escola e começaram a namorar na adolescência
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 15:44

Raquele e o noivo Carlos Eduardo começaram a namorar na adolescência
Raquele e o noivo Carlos Eduardo começaram a namorar na adolescência Crédito: Reprodução/Instagram/@raquele.cardozo
Apesar de Raquele ter sido apontada como ‘planta’ por muitos telespectadores, a capixaba vem se destacando no BBB 24. Na última semana, a doceira conquistou a liderança do programa e colocou Deniziane no paredão deste domingo (18). Fernanda e Matteus também estão na berlinda.
E pelo visto Raquele está com sorte no jogo e no amor. Prova disso é seu namoro fora do jogo, que completou 8 anos nesta semana. Ela e o noivo Carlos Eduardo se conheceram aos 12 anos na escola em Aracruz.
“A gente se conheceu com 12 anos. Nós éramos melhores amigos na escola, sempre fomos muito próximos. Naquela época era amizade mesmo, não tinha maldade. Com o tempo a amizade virou amor, foi tudo muito natural. Fui me apaixonando”, contou Carlos para HZ.
Raquele e o noivo Carlos Eduardo começaram a namorar na adolescência
Raquele e o noivo Carlos Eduardo começaram a namorar na adolescência Crédito: Reprodução/Instagram/@raquele.cordozo
A paixão, no entanto, foi ganhar um novo capítulo alguns anos depois. “O nosso primeiro beijo aconteceu em uma viagem da escola. Só com 15 anos a gente começou a namorar. Eu fui na casa dela pedir aos pais para namorar com ela”, revelou o noivo de Raquele.

NOIVO DE RAQUELE ACREDITA EM PROTAGONISMO

O nome da capixaba foi um dos assuntos mais falados do programa por conta da liderança na última semana. Além disso, Raquele também protagonizou um embate com Marcus Vinicius, eliminado do BBB 24, por tê-la chamado de "planta". Diante desses episódios, Carlos Eduardo disse que sua amada está finalmente tendo um destaque no programa.
“Estou muito satisfeito com o jogo dela. Está sendo coerente com a liderança, foi super tranquila e pouco conturbada. Desde o início do programa ela sempre se posicionou, mas agora com a liderança ficou mais evidente. Está sendo um momento de mais notoriedade para o jogo dela”, contou Carlos.
BBB 24: Madrugada tem briga da capixaba Raquele com Marcus Vinícius
BBB 24: Madrugada tem briga da capixaba Raquele com Marcus Vinícius Crédito: Reprodução/Globoplay
No final do bate papo, o noivo de Raquele ainda disse que espera que a capixaba mantenha esse ritmo dentro do jogo. “Espero que ela continue assim e que não perca a essência. Meu pedido é que ela mantenha essa consciência psicológica”, finalizou.

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