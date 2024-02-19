Deniziane, Fernanda e Matteus disputam o nono paredão do 'BBB 24'

Deniziane, Fernanda e Matteus disputam o nono paredão Crédito: Divulgação/Globo

Mais um Paredão do Big Brother Brasil 2024 foi definido neste domingo, 18. Deniziane, Fernanda e Matteus disputam a permanência por mais uma semana no programa.

A formação iniciou com a revelação para o elenco de que o Poder Coringa, arrematado pelo MC Bin Laden, se tratava de uma imunidade. Em seguida, a líder Raquele colocou Deniziane na berlinda. "A casa está bem dividida, então a gente já sabe onde votar e com quem se unir para votar", disse a confeiteira.

Seguindo a dinâmica da semana, o anjo da semana, Michel, tinha imunidade e o poder de indicar alguém ao Paredão. Lucas Henrique foi o escolhido pelo professor.

Na votação no confessionário, Fernanda foi a mais votada, com 10 votos. Além dela, Mateus também recebeu três votos.

Lucas, Fernanda e Mateus disputaram a prova Bate e Volta. Em uma prova de sorte, os participantes precisavam escolher telefones com comandos para avançar na disputa. Lucas foi o sortudo da vez e se livrou da berlinda.