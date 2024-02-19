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Na berlinda

Deniziane, Fernanda e Matteus disputam o nono paredão do 'BBB 24'

A líder, a capixaba Raquele, colocou Deniziane na berlinda. "A casa está bem dividida, então a gente já sabe onde votar e com quem se unir para votar", disse
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 10:13

Deniziane, Fernanda e Matteus disputam o nono paredão do 'BBB 24'
Deniziane, Fernanda e Matteus disputam o nono paredão Crédito: Divulgação/Globo
Mais um Paredão do Big Brother Brasil 2024 foi definido neste domingo, 18. Deniziane, Fernanda e Matteus disputam a permanência por mais uma semana no programa.
A formação iniciou com a revelação para o elenco de que o Poder Coringa, arrematado pelo MC Bin Laden, se tratava de uma imunidade. Em seguida, a líder Raquele colocou Deniziane na berlinda. "A casa está bem dividida, então a gente já sabe onde votar e com quem se unir para votar", disse a confeiteira.
Seguindo a dinâmica da semana, o anjo da semana, Michel, tinha imunidade e o poder de indicar alguém ao Paredão. Lucas Henrique foi o escolhido pelo professor.
Na votação no confessionário, Fernanda foi a mais votada, com 10 votos. Além dela, Mateus também recebeu três votos.
Lucas, Fernanda e Mateus disputaram a prova Bate e Volta. Em uma prova de sorte, os participantes precisavam escolher telefones com comandos para avançar na disputa. Lucas foi o sortudo da vez e se livrou da berlinda.
A eliminação ocorre na terça-feira, 20.

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