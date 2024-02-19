Vanessa Lopes fala sobre 'quadro psicótico agudo' no BBB 24 ao Fantástico

Vanessa Lopes falou sobre 'quadro psicótico agudo' com o Fantástico Crédito: Reprodução/TV Globo

Vanessa Lopes, participante que desistiu do BBB 24 no dia 19 de janeiro, falou pela primeira vez ao Fantástico, neste domingo, 18, sobre os problemas de saúde mental que teve durante o confinamento no programa. “Segundo meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo, que é como se minha mente rompesse com a realidade”, disse a influenciadora.

A influenciadora chamou atenção dos colegas e do público por conta de seu comportamento nos últimos dias em que esteve na casa. Em determinado momento, ela chegou a questionar se os outros participantes seriam todos “atores”.

Vanessa contou que nunca havia tido episódios do tipo. “Isso aconteceu pelo estresse, pela falta de sono, pela ansiedade, medo do que estava acontecendo lá fora no programa, medo que estava acontecendo dentro do programa”, diz.

Enquanto estava no BBB, Vanessa recebeu apoio psicológico, e sua família, que acompanhava tudo pela TV, estava em constante comunicação com a equipe do programa. Quando Vanessa começou a mostrar os primeiros sinais de necessidade de ajuda, seu pai recorreu à internet para tranquilizar os fãs.

Os pais de Vanessa falaram sobre o que eles acharam que estava acontecendo e como foi o reencontro com a filha #Fantástico pic.twitter.com/80Y9Q5deUH — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 19, 2024

Os pais acreditavam que a postura dela tinha relação com estratégias de jogo. Ele conversou com Vanessa por telefone logo depois que ela saiu do programa . “Ela falou assim ‘pai, olha eu amo meu avô, eu amo vocês’, mas assim a palavra era desconexa, entendeu? Aquilo ali era difícil. Desculpa”, contou o pai chorando.

O encontro no aeroporto foi o momento mais intenso para a mãe de Vanessa. “Ela desabou e aí eu senti que ela realmente assim estava sem saber se a gente era real também, né?”, relembra.

A criadora de conteúdo afirma que “consegue” entender o que aconteceu com ela na casa, e avalia a chance que teve em participar do reality: “A oportunidade que a maioria das pessoas deseja. Mas eu não estava bem para viver aquilo. Então, prefiro estar em casa, com os cuidados médicos, tomando meus remédios e com a minha família e meus amigos do que realmente estar da forma que eu tava lá”, conta.