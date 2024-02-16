BBB 24: Yasmin Brunet revela que foi traída e diz que nunca teve sorte no amor

Yasmin Brunet revelou no BBB 24 que foi traída por seus relacionamentos Crédito: Reprodução/Globo

Yasmin Brunet relembrou uma desilusão amorosa que passou em um dos seus relacionamentos da adolescência. Em conversa com Alane Giovanna e Marcus Vinicius, a modelo revelou que um dos seus primeiros namorados a traiu.

“Teve uma vez que estava com um cara, e eu era muito nova nessa época, muito mesmo. Ele me deixava no São Paulo Fashion Week e transava com uma mulher no carro no estacionamento. Depois, me buscava nesse mesmo carro e me levava”, disse.

Durante a mesma conversa, sem revelar o nome da pessoa, a sister comentou ainda que o ex-namorado foi um dos seus primeiros amores da vida. “Tinha tipo 15 e 14 anos, mas foi o meu primeiro amor da vida. Nunca tive sorte. Comecei mal e mal para sempre”, disse.