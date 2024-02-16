Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • BBB 24: Yasmin Brunet revela que foi traída e diz que nunca teve sorte no amor
Veja vídeo

BBB 24: Yasmin Brunet revela que foi traída e diz que nunca teve sorte no amor

Em conversa com Alane, Giovanna e Marcus Vinícius, modelo relembrou fatos de antigos relacionamentos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Fevereiro de 2024 às 12:56

Yasmin Brunet recebeu 16 emojis de cobra
Yasmin Brunet revelou no BBB 24 que foi traída por seus relacionamentos Crédito: Reprodução/Globo
Yasmin Brunet relembrou uma desilusão amorosa que passou em um dos seus relacionamentos da adolescência. Em conversa com Alane Giovanna e Marcus Vinicius, a modelo revelou que um dos seus primeiros namorados a traiu.
“Teve uma vez que estava com um cara, e eu era muito nova nessa época, muito mesmo. Ele me deixava no São Paulo Fashion Week e transava com uma mulher no carro no estacionamento. Depois, me buscava nesse mesmo carro e me levava”, disse.
Durante a mesma conversa, sem revelar o nome da pessoa, a sister comentou ainda que o ex-namorado foi um dos seus primeiros amores da vida. “Tinha tipo 15 e 14 anos, mas foi o meu primeiro amor da vida. Nunca tive sorte. Comecei mal e mal para sempre”, disse.
Após essa revelação, alguns usuários do X, antigo Twitter, começaram a especular sobre a identidade do então ex-namorado da carioca. Pelas informações fornecidas durante a conversa, dois nomes foram cogitados, Kayky Brito e Sérgio Hondjakoff, com quem Yasmin se relacionou em 2003. Na época, Kayky tinha 14 anos e Serginho, conhecido por interpretar Cabeção em Malhação, tinha 19 anos. Até o momento, os atores não comentaram o assunto.

Veja Também

BBB 24: Raquele vence a Prova do Líder da semana; veja como foi

BBB 24: 7 motivos que tornam Davi um dos favoritos

Fernanda relata toque no corpo feito por Davi no 'BBB 24' e perfis se pronunciam

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rede Globo Yasmin Brunet big Brother Brasil Traição bbb 24
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Durante a fuga, suspeito bateu o carro em outro veículo, na descida da Terceira Ponte, danificando o automóvel
Chefe do tráfico de morro em Vitória é baleado após perseguição que cruzou a 3ª Ponte
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados