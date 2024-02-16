BBB 24: Raquele vence a Prova do Líder da semana; veja como foi

A Prova do Líder do Big Brother Brasil 24 desta quinta-feira, 15, teve como vencedora Raquele, que se torna a nona líder da edição após dinâmica de equilíbrio e sorte. A prova foi realizada inicialmente em duplas, onde cada duo teve de descer um trenzinho com copos cheios em uma bandeja e equilibrá-los na descida. Já a decisão final, entre Michel e Raquele, foi de sorte e teve a sister como campeã.
O líder Lucas Henrique vetou Davi de participar da prova e a sister Giovanna, que está com o pé fraturado, foi liberada a participar visto que a prova seria realizada com os competidores sentados.
As duplas formadas foram:
- Dupla 1: Fernanda e Rodriguinho- Dupla 2: Isabelle e Giovanna- Dupla 3: Raquele e Michel- Dupla 4: Alane e Beatriz- Dupla 5: Leidy Elin e Pitel- Dupla 6: Deniziane e Matteus- Dupla 7: Lucas e MC Bin Laden- Dupla 8: Yasmin e Wanessa
Michel e Raquele formaram a dupla que conseguiu manter a maior quantidade de líquidos nos copos após a decida no carrinho e avançou para a final, onde individualmente tiveram de escolher cartas até pegar a correta que daria a liderança.
Como nova líder, Raquele definirá seus alvos do "Na Mira da Líder" nesta sexta-feira, 16, e poderá vetar dois participantes na próxima Prova do Líder.
Veja quem foram os escolhidos para o VIP:
- Michel- Giovanna- Pitel- Isabelle- Rodriguinho- Fernanda