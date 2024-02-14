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Eliminado do BBB 24, Marcus detona jogo de Fernanda: "Se faz de sonsa"

Comissário participou do Café com o Eliminado do Mais Você e revelou detalhes sobre o que pensa de outros brothers, como Rodriguinho: "Falso"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Fevereiro de 2024 às 14:25

Marcus Vinicius foi o eliminado do Paredão desta terça-feira, 13, do Big Brother Brasil. Ele entrou na berlinda com Davi e Isabelle, e saiu com 84,86% votos. Como de praxe, o eliminado tomou café da manhã no Mais Você - com a diferença de que Ana Maria não apresentou o programa nesta quarta-feira, 14, e o comando ficou a cargo de Fabrício Battaglini e Talitha Morete.
Durante o programa, Marcus mostrou que não tem meias palavras para dizer o que pensa - estratégia que poderia ter o levado longe no jogo, se não fosse a complicada disputa neste Paredão, enfrentando dois dos participantes tidos como favoritos do público - a depender do termômetro das redes sociais.
Marcus Vinicius, do BBB, no
Marcus Vinicius, do BBB, no "Mais Você" Crédito: Gshow
Marcus assistiu a alguns vídeos e comentou cada um deles. A reação dele ao assistir o momento em que Fernanda o critica no quarto foi bastante comentada no X, antigo Twitter. "Ela se faz de sonsa", alfinetou Marcus. "Não tem coragem de falar na casa e comprou as pessoas com a pulseira do VIP e três jujubas. Eu não estava errado", disse.
Sobre o momento em que Rodriguinho coloca o brother como alvo, o paraense desabafou: "ele é falso. Vai atrás, pede desculpa...". E ainda criticou a postura do ex-Travessos no jogo. "Ele não aproveita nada da casa!", afirmando que o brother "desmerece o programa".
Os apresentadores do Mais Você relembraram a trajetória de Marcus, de vendedor de empadinhas a comissário de bordo, até chegar ao BBB. O agora ex-brother ainda divertiu ao "pedir emprego" no fim do programa. "Podem me chamar pra fazer reportagem!", disse.

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