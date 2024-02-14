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Marcus Vinicius é o oitavo eliminado do BBB 24, com 84,86% dos votos

Comissário de voo enfrentou berlinda contra a dupla Davi e Isabelle
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Fevereiro de 2024 às 07:25

Marcus Vinicius é o oitavo eliminado do BBB 24
Marcus Vinicius é o oitavo eliminado do BBB 24 Crédito: Fábio Rocha/Globo
O paraense Marcus Vinicius, 30, foi eliminado do BBB 24 com 84,86% dos votos. O resultado do paredão foi anunciado nesta terça-feira (13).
A conclusão do paredão não surpreendeu o público, isto porque o brother enfrentou Davi e Isabelle na berlinda, ambos cotados como favoritos ao prêmio. O páreo explica o índice de rejeição do participante.
Dentro do programa, o comissário de voo foi indicado para berlinda depois de ser o segundo mais votado da casa, com seis indicações. Seus dois adversários foram colocados pelo líder Lucas.
Marcus chamou Michel, Giovanna e Raquele de samambaias no Sincerinho de Carnaval, desta segunda-feira (13). "Se venderam por um Vip e três jujubas no quarto do líder [para a Fernanda]", afirmou.
Depois da dinâmica, Raquele tirou satisfações com ele, "quem é você para falar de alguém?" Porém, a discussão não durou e os dois se desculparam e abraçaram.

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