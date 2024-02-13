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Globo não muda equipe e mantém dupla na apuração do Carnaval do Rio

Nos desfiles, Karine Alves e Alex Escobar coordenaram do estúdio a comunicação com quem estava na avenida, trabalho exercido este ano por influenciadores
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Fevereiro de 2024 às 15:27

Milton Cunha e Mariana Gross comandarão na TV Globo a apuração do Carnaval do Rio
Milton Cunha e Mariana Gross comandarão na TV Globo a apuração do Carnaval do Rio Crédito: Manoella Mello/Globo
A Globo não vai mudar a equipe de transmissão da apuração dos desfiles da escola de samba do Rio de Janeiro, que está marcada para acontecer nesta quarta (14), a partir das 16h.
Como já acontece nos últimos anos, a jornalista Mariana Gross e o comentarista Milton Cunha vão mostrar quem será a campeã do Carnaval carioca.
No caso da apuração, ela é de responsabilidade do Jornalismo da emissora. Diferente dos desfiles, que é uma parceria da área de variedades com o esporte a partir deste ano, visando um maior faturamento com publicidade.
Em recente entrevista para a Folha de S.Paulo, Mariana Gross lamentou o fato de não estar na transmissão dos desfiles este ano, mas explicou que não era algo possível por conta do novo caminho.
"Neste ano, a Globo tem parceria maior com a publicidade, e o jornalismo meio que teve que sair, pois não tem como participar. Vou só me divertir", afirmou ela em janeiro.
A Globo sofreu diversas críticas nas redes sociais pela cobertura dos desfiles de Carnaval de 2024. Internautas condenaram a falta de informações transmitidas na televisão, como o histórico das escolas e problemas que ocorreram ao longo do percurso.
Karine Alves e Alex Escobar coordenaram, do estúdio, a comunicação com quem estava na avenida, trabalho exercido este ano por influenciadores, como Vitor DiCastro.
A Federação Nacional dos Jornalistas emitiu uma nota nesta terça (13) em que repudia a cobertura de Carnaval da Globo e afirma que, com apresentadores despreparados e desinformados, a transmissão teve erros.
"Ao abrir mão de repórteres, a emissora detentora do direito comercial de transmissão deixou os espectadores sem informações cruciais sobre a festa. A entidade enfatiza a importância essencial do trabalho jornalístico na cobertura deste evento tão importante para a cultura nacional", diz a nota.

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