Musa da Vila Isabel, capixaba Mia Mamede desfila em defesa do meio ambiente

A capixaba Mia Mamede como musa da Vila Isabel no Carnaval do Rio Crédito: Lucas Teixeira e Reginaldo Teixeira/RT Fotografia

A capixaba Mia Mamede foi um dos destaques na segunda noite de desfiles na Marquês de Sapucaí, como musa da Unidos de Vila Isabel. A escola levou para a avenida um enredo que exaltou a luta pela preservação do meio ambiente. A Miss Brasil 2022 esteve no alto do abre-alas da escola, "Quando Acaba a Criação Desaparece o Criador", com um propósito ambiental.

Todo o valor que equivaleria ao cachê de Mia será revertido para gerar créditos positivos de carbono, que garantirão a preservação e o monitoramento de uma área da floresta amazônica.

“Minha personagem na Avenida mostrou a destruição para ampliar nossa luta pela defesa do meio ambiente”, afirmou Mia, que é a primeira musa de uma escola de samba a desfilar com carbono positivo.

Depois de sambar e cantar “Gbala, Viagem ao Templo da Criação”, reedição do samba-enredo de 1993 de Martinho da Vila, a Miss disse que o Carnaval de Vitória a ensinou muito, a preparando para desfilar no maior palco da folia, internacionalmente conhecido.

Mia Mamede foi destaque no abre-alas da Vila Isabel Crédito: Lucas Teixeira e Reginaldo Teixeira/RT Fotografia

“O Carnaval da minha terra natal é tão lindo quanto o do Rio de Janeiro, me preparou para estar aqui quando desfilei no ano passado, quando estava em meu reinado como Miss Brasil”, afirmou.