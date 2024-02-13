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Carnaval do Rio

Musa da Vila Isabel, capixaba Mia Mamede desfila em defesa do meio ambiente

Todo o valor que equivaleria ao cachê da Miss no Carnaval do Rio de Janeiro será revertido para gerar créditos positivos de carbono
Marcella Scaramella

Marcella Scaramella

Publicado em 13 de Fevereiro de 2024 às 12:06

A capixaba Mia Mamede como musa da Vila Isabel no Carnaval do Rio
A capixaba Mia Mamede como musa da Vila Isabel no Carnaval do Rio Crédito: Lucas Teixeira e Reginaldo Teixeira/RT Fotografia
A capixaba Mia Mamede foi um dos destaques na segunda noite de desfiles na Marquês de Sapucaí, como musa da Unidos de Vila Isabel. A escola levou para a avenida um enredo que exaltou a luta pela preservação do meio ambiente. A Miss Brasil 2022 esteve no alto do abre-alas da escola, "Quando Acaba a Criação Desaparece o Criador", com um propósito ambiental.
Todo o valor que equivaleria ao cachê de Mia será revertido para gerar créditos positivos de carbono, que garantirão a preservação e o monitoramento de uma área da floresta amazônica.
“Minha personagem na Avenida mostrou a destruição para ampliar nossa luta pela defesa do meio ambiente”, afirmou Mia, que é a primeira musa de uma escola de samba a desfilar com carbono positivo.
Depois de sambar e cantar “Gbala, Viagem ao Templo da Criação”, reedição do samba-enredo de 1993 de Martinho da Vila, a Miss disse que o Carnaval de Vitória a ensinou muito, a preparando para desfilar no maior palco da folia, internacionalmente conhecido.
A capixaba Mia Mamede como musa da Vila Isabel no Carnaval do Rio
Mia Mamede foi destaque no abre-alas da Vila Isabel Crédito: Lucas Teixeira e Reginaldo Teixeira/RT Fotografia
“O Carnaval da minha terra natal é tão lindo quanto o do Rio de Janeiro, me preparou para estar aqui quando desfilei no ano passado, quando estava em meu reinado como Miss Brasil”, afirmou.
Aos 28 anos, a Miss e comunicadora é porta-voz dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU.

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