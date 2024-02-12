Capixaba disputa prêmio de fantasia da Globo vestida de Ilze Scamparini

Vestida de Ilze Scamparini, capixaba disputa prêmio de melhor fantasia na TV Globo Crédito: Reprodução/Globo

Uma capixaba está na final do "Concurso de Fantasia Sou Mais Eu no Carnaval", promovido pelo "Glô na Rua", da TV Globo. A produtora audiovisual Melina Galante usou toda a sua criatividade e se vestiu da jornalista Ilze Scamparini, correspondente da TV Globo na Itália. Na imagem, Melina aparece segurando o microfone da Globo e com o Vaticano ao fundo, uma referência à vista do terraço da casa de Ilze nas entradas.

Natural de Itapemirim e moradora de Vitória, Melina contou que todo ano pensa em um conceito para as fantasias de carnaval - em 2023 foram memes e 2020 foram vilãs de novelas, por exemplo. Os escolhidos deste ano foram os jornalistas.

“Uma das escolhas foi a Ilze. Eu e minha esposa começamos a pensar em como fazer e tivemos a ideia de imprimir uma imagem com o telhado do Vaticano. Pesquisei o figurino da Ilze e comparei com o que tinha em casa, daí a ideia de usar uma blusa preta com um corta-vento azul.”

E ela contou com mais ajudas para que a fantasia ficasse completa, cheia de detalhes. “Consegui o microfone com a minha sogra, a canopla com uma amiga e mandei fazer os adesivos com a logo da globo. E, claro, teve um laquê pra sustentar o cabelo partido no meio (risos)”.

A grande final

36,79% dos votos do público. A homenagem à correspondente internacional recebeudos votos do público. Agora Melina vai para a grande final, em voto popular no site da Globo . Ela disputa com fantasias de Machado de Assis e soldadinhos de brinquedo. O resultado sai na terça-feira (13) e o prêmio é de R$ 10 mil. O que a produtora audiovisual vai fazer com o dinheiro, caso ganhe a votação?