Rainha de bateria do ES já usou fantasia parecida com a de Paolla Oliveira

Um dos momentos mais marcantes do primeiro dia de desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro foi a atriz Paolla Oliveira, que se fantasiou de onça em um look bastante inusitado. A rainha de bateria da Grande Rio contava com um efeito que baixava uma máscara e ela se transformava em uma onça com olhos iluminados. Logo depois a máscara subia e mostrava o rosto de Paolla novamente.

Em 2019, Rose Oliveira, então rainha de bateria da Piedade, usou uma fantasia parecida no Sambão do Povo. Ela se fantasiou de tigre, com uma cabeça que também se movimentava. A diferença é que o movimento era feito de forma manual - mas ainda assim surpreendente. No enredo de 2019, a Piedade levou a história dos felinos para a avenida.

Em entrevista à TV Globo logo após o desfile, Paolla contou que o mecanismo era acionado via controle remoto por ela mesma.

Rainha de bateria do ES, Rose Oliveira já usou fantasia parecida com a de Paolla Oliveira Crédito: TV Gazeta/Instagram @paollaoliveirareal