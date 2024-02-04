Carnaval de Vitória: famosos curtem desfile do Grupo Especial no Sambão do Povo

O casal Francine Nery e Rodrigo Cardoso e Daniel Caon: famosos circularam pelo Sambão do Povo Crédito: HZ

Independente Boa Vista, mais famosos circularam pelo Sambão do Povo curtindo o Carnaval de Vitória na noite de sábado (3). Além de Wenny Isa, irmã de Lexa , que estreou como rainha da, mais famosos circularam pelocurtindo ona noite de sábado (3).

Casal vencedor do reality show Ilhados com a Sogra, da Netflix, os capixabas Francine Nery e Rodrigo Cardoso estavam empolgados com a "estreia" na folia do ES.

"Estamos curtindo muito! É a primeira vez no Carnaval de Vitória. Não imaginávamos essa grandiosidade. Está tudo maravilhoso. Meu look expressa meu estilo e vibe. Sou surfista e aproveitei para compor uma roupa com um biquíni", afirmou Francine.

"Estou impressionado com a alegria do desfile. Pretendo ficar até de manhã, vendo a última escola passar", complementou Rodrigo Cardoso. Mas, e a sogra, que fez tanto sucesso no programa? Taninha Nery não estava presente no Sambão do Povo.

Cantor capixaba, e ex-integrante da Casa de Vidro do Big Brother Brasil, Daniel Caon também circulou pela passarela do samba de Vix. "Feliz de estar aqui. Tem um tempo que não vinha. Vim para prestigiar essa festa que é sempre uma alegria", disse o artista, que atualmente mora em Goiás.