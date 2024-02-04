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Caindo na folia

Carnaval de Vitória: famosos curtem desfile do Grupo Especial no Sambão do Povo

Vencedores do reality da Netflix, Ilhados com a Sogra, Francine Nery e Rodrigo Cardoso, e o músico Daniel Caon estiveram presentes na passarela do samba capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Fevereiro de 2024 às 02:46

O casal Francine Nery e Rodrigo Cardoso e Daniel Caon: famosos circularam pelo Sambão do Povo
O casal Francine Nery e Rodrigo Cardoso e Daniel Caon: famosos circularam pelo Sambão do Povo Crédito: HZ
Além de Wenny Isa, irmã de Lexa, que estreou como rainha da Independente Boa Vista, mais famosos circularam pelo Sambão do Povo curtindo o Carnaval de Vitória na noite de sábado (3).
Casal vencedor do reality show Ilhados com a Sogra, da Netflix, os capixabas Francine Nery e Rodrigo Cardoso estavam empolgados com a "estreia" na folia do ES.
"Estamos curtindo muito! É a primeira vez no Carnaval de Vitória. Não imaginávamos essa grandiosidade. Está tudo maravilhoso. Meu look expressa meu estilo e vibe. Sou surfista e aproveitei para compor uma roupa com um biquíni", afirmou Francine.
"Estou impressionado com a alegria do desfile. Pretendo ficar até de manhã, vendo a última escola passar", complementou Rodrigo Cardoso. Mas, e a sogra, que fez tanto sucesso no programa? Taninha Nery não estava presente no Sambão do Povo.
Cantor capixaba, e ex-integrante da Casa de Vidro do Big Brother Brasil, Daniel Caon também circulou pela passarela do samba de Vix. "Feliz de estar aqui. Tem um tempo que não vinha. Vim para prestigiar essa festa que é sempre uma alegria", disse o artista, que atualmente mora em Goiás.
"O carnaval de Vitória tem um saborzinho especial, pois começa antes de todo mundo. Vou me dividir na folia, vou um pouco para São Paulo e para o Rio de Janeiro, mas fiz questão de começar em Vitória", aponta. 

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