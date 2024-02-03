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Diversidade

Mulher trans, Michelly Nascimento brilha como madrinha de bateria da Piedade

Uma das beldades da agremiação da Fonte Grande, Michelly conversou com HZ e falou sobre representatividade, dignidade LGBTQIAPN+ e deu detalhes de sua preparação para o desfile deste sábado (3)
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 03 de Fevereiro de 2024 às 11:00

Michelly Nascimento
Madrinha da bateria da Unidos da Piedade: Michelly Nascimento prova que a diversidade é capaz de brilhar também fora do carnaval Crédito: Fernando Madeira
A relação com o carnaval começou desde a infância. Michelly Nascimento, madrinha de bateria da Unidos da Piedade, diz que, quando menina, se inspirava nas mulheres empoderadas que assistia na TV durante as transmissões dos desfiles das escolas do Rio de Janeiro. Todas repletas de representatividade. "Sonhava em estar nesse lugar um dia", responde, em entrevista a HZ. 
Mulher trans, Michelly, como suas musas, também se tornou exemplo de representatividade. E foi mais além, ao garantir o respeito e a dignidade que a população LGTQIAPN+ tem por direito, dentro e fora do carnaval. 
"Sou filha de pais maravilhosos, que sempre me apoiaram. Isso me encorajou a correr atrás dos meus sonhos. Todo mundo nasce predestinado a uma história. Ser uma mulher trans era a minha e superá-la, o meu desafio", explicou, emocionada, revelando que conta com total apoio dos integrantes da escola e dos ritmistas da bateria, em sua maioria homens.
"Não via mulheres trans ocupando determinados cargos, fazendo sucesso no mercado de trabalho. Sempre me perguntava o porquê. Percebi que muitas delas tinha medo, especialmente da repressão das pessoas. Identifiquei que não era necessário usar da violência para ocupar esses espaços. Bastava fazer o correto e, automaticamente, a vida iria abrir essas oportunidades para mim", avalia Michelly, que trabalha como hairstyle em seu instituto de beleza.  Veja a entrevista no vídeo abaixo.
Lutas por igualdade à parte, Michelly Nascimento também falou um pouco sobre sua preparação para brilhar na passarela do samba, em desfile que acontece neste sábado (3), com transmissão pela TV Gazeta e cobertura completa de HZ.
"Contei com vários apoios nessa jornada, especialmente do maquiador Glauber Saibert, como também de nutricionistas e nutrólogos. Fiz academia, exercícios físicos e consegui perder 10kg em um ano. Agora estou na dieta pré-carnaval, comendo batata-doce, aveia, whey protein e muito frango", adianta, tentando (muito pouco) revelar como será sua fantasia, após insistência de HZ (elas nunca gostam de se aprofundar nesse assunto). 
"Quem confeccionou o figurino foi Guilherme Alves, que trabalha com celebridades como Viviane Araújo. Não posso adiantar muito (risos), mas a fantasia representa uma joia, um troféu importante que a Piedade ganhou em 1986. Serão 600 penas artificiais de faisão. Vocês vão se surpreender", complementa. 

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