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Fotos e vídeo

Carnaval 2024: conheça as rainhas do Grupo Especial de Vitória

Beldades de seis agremiações conversaram com HZ e falaram da preparação para o desfile deste ano, além de momentos marcantes no carnaval
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 15:40

Rainhas do Grupo Especial de Vitória participaram de ensaio promovido por HZ
Rainhas do Grupo Especial de Vitória participaram de ensaio promovido por HZ Crédito: Carlos Alberto Silva/Arte HZ
Como diria o saudoso Oswaldo Sargentelli, aqui tem telecoteco e ziriguidum para dar, vender e emprestar! Folião número 1, HZ embarcou no ritmo da festa mais popular do país e reuniu rainhas das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Vitória 2024 para um descontraído bate-papo. 
Entre um assunto e outro, as beldades relataram sua relação com o samba capixaba, momentos emocionantes vividos na avenida, como também deram detalhes da preparação para arrasar em 2024, cuja apresentação rola em 3 de fevereiro, com transmissão da TV Gazeta para todo o Espírito Santo e pelo g1.ES para todo o país. 
As musas falaram de suas dietas (muitas rainhas fogem delas, acreditem!), contaram o quanto é difícil "correr" da tradicional cervejinha e detalharam rotinas de exercícios físicos - a maioria treina pesado. 
Estiveram presentes no encontro, representantes da Mocidade Unida da Glória, Unidos de Jucutuquara, Chegou o que Faltava, Novo Império, Unidos da Piedade e Pega no Samba. Wenny Isa, rainha da Boa Vista, não pôde participar, pois mora no Rio de Janeiro. Abaixo, confira um vídeo-entrevista em que elas são as protagonistas de histórias de superação e de amor pelo carnaval.
Após se encantar com a beleza de nossas rainhas, chegou a hora de conferir um caprichado ensaio fotográfico com elas, clicado por Carlos Alberto Silva. 

LAYLA BASTOS - MOCIDADE UNIDA DA GLÓRIA 

Layla Bastos, Rainha da Mocidade Unida da Glória

SCHYRLEY MOURA - UNIDOS DE JUCUTUQUARA

Schyrley Moura - Rainha da Unidos de Jucutuquara

JAMILA ALVARENGA - CHEGOU O QUE FALTAVA

Jamila Alvarenga, Rainha da Chegou o que Faltava

NATHY MESSIAS - UNIDOS DA PIEDADE

Nathy Messias, Rainha da Unidos da Piedade

 RAYANE ROSA - NOVO IMPÉRIO

Rayane Rosa, Rainha da Novo Império

EDUARDA LIMA - PEGA NO SAMBA

Eduarda Lima, Rainha da Pega no Samba

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