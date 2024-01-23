Carnaval de Vitória: veja como adquirir fantasias das escolas de samba do Grupo A

Independentes de São Torquato leva cultura capixaba para o Sambão do Povo Crédito: Rodrigo Gavini

O primeiro dia dos desfiles do Carnaval de Vitória promete muitas surpresas no Sambão do Povo. As escolas do Grupo de Acesso A estão nos últimos preparativos e, claro, correndo contra o tempo. A sexta-feira (2) contará com sete agremiações disputando por uma vaga para o Grupo Especial em 2025.

Seja na arquibancada, nos camarotes ou na avenida, muita gente quer fazer parte dos desfiles. Pensando nisso, HZ traz todos os detalhes para aqueles que desejam adquirir uma fantasia e desfilar em uma escola do Grupo de Acesso A. Entre os destaques, está a Independente de Eucalipto que não irá comercializar os figurinos, mas sim distribuir gratuitamente para os foliões.

Veja como adquirir as fantasias para desfilar no Grupo de Acesso A.

Andaraí

A Andaraí aposta em uma reedição do Carnaval de 1991, "Histórias Que A Vovó Contava", em que a escola foi campeã do Grupo de Acesso. Com um enredo alegre e descontraído, a temática será voltada para histórias que os avós contavam antigamente. Um mix que envolve lendas, folclores e sonhos, aliados com a evolução tecnológica que já estava prevista naquela época.

Serão comercializadas 15 alas

As fantasias possuem valor único de R$ 50

Não há desconto para grupos

As vendas estão sendo realizadas pelo telefone e rede social: (27) 99986-7731 / (27) 99913-9800 / @AndaraiOficial

As fantasias estão sendo entregues em Santa Martha, no Bar do Marinho

Mocidade da Praia

A Mocidade da Praia vai se jogar no tema "Mangue: A Origem da Vida", que destaca este berço de biodiversidade presente em Vitória. Além de enfatizar seu valor histórico, cultural e ambiental, a agremiação defende a resistência do patrimônio, vital para sua identidade.

Foram comercializadas 13 alas e apenas 5 continuam disponíveis

As fantasias custam R$ 100

Para grupos acima de 10 pessoas há desconto (valor negociável)

As vendas estão sendo realizadas pelo telefone (27) 99612-4742

A entrega das fantasias já estão acontecendo

Imperatriz do Forte

"Nascido em Berço Forte, Para Sempre Um Eterno Aprendiz" é a temática da Imperatriz do Forte, que retrata sonhos de um grupo de jovens amigos que nasceram no Forte São João (Vitória) e que todos os dias acordam e se deparam com o belo amanhecer da Baía de Vitória.

As fantasias custam R$ 100

Para grupos acima de 20 pessoas, cada figurino sai por R$ 80. Para ala fechada, com 40 unidades, o valor cai para R$ 70

As vendas acontecem pelo telefone (27) 98841-1881, a partir desta quinta-feira (25)

A entrega das fantasias acontecerá no Ginásio do Saldanha da Gama, em Vitória

Independente de São Torquato

A São Torquato homenageará a terra do axé, com a temática "De Salvador Ecoa o Canto de Alegria e a Festa na Capital da Bahia". A escola traz toda a energia e alegria da primeira capital do Brasil para a passarela do Sambão do Povo.

Serão comercializadas 11 alas

As fantasias custam R$ 120

Para grupos (em número de pessoas a negociar) há desconto de 20%

As vendas estão sendo realizadas pelas redes sociais da escola @saotorquatooficial

A entrega das fantasias será feita por agendamento a partir desta semana

Império de Fátima

Uma das agremiações da Serra, Império de Fátima terá como foco as benzedeiras, em "Benzê, Beneditas benzedeiras". A intenção será abordar a tradição do ato de benzer conjuntamente com a imagem das benzedeiras, marcadas no imaginário, memória e cultura do povo brasileiro.

Serão comercializadas 10 alas

As fantasias custam R$ 100

As vendas estão sendo realizadas pelas redes sociais da escola @imperiodefatimaoficial ou pelos telefones abaixo:

(27) 99245-7387 - Eder (Ala - As Mãos que Benzem)

(27) 99234-7778 - Anderson - (Ala - Ervas Que Saram a Dor)

(27) 99994-9200 - Leandro (Ala - Dom da Cura)

(27) 98114-2569 - (Ala - O Firmamento Que Me Guia)

(27) 99507-9383 - Andressa - (Ala - Eternizadas na Memória)

(27) 99913-1905 - Cida (Ala - Fazer o Bem)

(27) 99765-9888 - Debora Sabará (Ala - Amém Virgem Maria)

(27) 998662-2622 - Magna (Ala - Protegei Meu Pavilhão)

A entrega das fantasias será feita neste final de semana

Unidos de Barreiros

A Unidos de Barreiros vai homenagear e resgatar a história de Guarapari. Rica em cultura, gastronomia e turismo, a Cidade Saúde também foi palco de forte resistência de povos originários. A escola traz todas as histórias, reis da natureza, batalhas, conquistas e riquezas desta terra.

Serão comercializadas 12 alas

As fantasias custam entre R$ 60 a R$ 120

Para grupos acima de 5 pessoas há desconto. Fantasias de R$ 120 passam para R$ 90 e as de R$ 60, para R$ 50

As vendas estão sendo realizadas pelo telefone (27) 99284-4643

A entrega será feita na próxima quarta-feira (31)

Independente de Eucalipto

A Independente de Eucalipto vem com o tema "Baixo Guandu, Pelo Mar e Nos Trilhos da Economia O Progresso se Fez", que reverencia a história de Baixo Guandu, município do Noroeste capixaba. De cafezais a cachoeiras, a escola da Grande Maruípe levará todos os sabores da cidade para o Sambão do Povo.

A escola terá 17 alas e todas serão distribuídas gratuitamente

As fantasias serão entregues no dia 1º (quinta), às 15h, no Centro Comunitário do bairro Santos Dumont, em Vitória

Mais informações: (27) 99853-9494 (Elizângela)

CONFIRA A ORDEM DOS DESFILES DO GRUPO DE ACESSO A